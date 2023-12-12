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Разведка США: РФ потеряла в войне 315 000 ранеными и убитыми

Сергей Куприков
12 декабря 2023 г.

Российские потери в войне с Украиной составили 315 тысяч человек убитыми и ранеными, сообщают Reuters и CNN со ссылкой на данные разведки США.

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Могилы боевиков ЧВК "Вагнер", погибших в Украине
Могилы боевиков ЧВК "Вагнер", погибших в Украине (фото из архива)Фото: REUTERS

Потери России войне с Украиной составили 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщили агентства Reuters и телеканал CNN со ссылкой на рассекреченный отчет американских разведслужб.

Источники изданий, знакомые с разведданными, утверждают, что потери российских вооруженных сил в личном составе и бронетехнике "отбросили военную модернизацию страны на 18 лет назад".

РФ понесла серьезные потери в ходе наступления под Авдеевкой

По данным американской разведки, к началу войны против Украины российская армия располагала 3500 танками, из которых были потеряны 2200. Кроме того, были потеряны 4400 из 13 600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, что составляет 32% от их общего числа.

В тот же день представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон сообщила, что в октябре-ноябре 2023 года российская армия потеряла в ходе наступления под Авдеевкой 13 тысяч человек убитыми и ранеными и более 220 единиц бронетехники. Россия и Украина не сообщают официальных данных о своих потерях в войне.

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Сообщение агентства Reuters

www.reuters.com