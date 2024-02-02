Фехтовальщики из России меняют паспорта

Судьбы трех российских фехтовальщиков оказалась в центре внимания мировой прессы . Константин Лоханов, Сергей и Виолетта Бида покинули Россию из-за несогласия с войной против Украины и эмигрировали в США. Здесь они пытаются получить гражданство, чтобы выступать за сборную страны, которая их приняла. DW рассказывает о мотивах их действий и о новой жизни по другую сторону океана.

Константин Лоханов: свобода в Калифорнии

Константин Лоханов нашел для себя два главных плюса жизни в Калифорнии. Первый - это теплая погода, второй - что-то более значимое. "Свобода," - объяснил он в беседе с корреспондентом DW в одном и фехтовальных клубов в Сан-Диего, где он сейчас преподает.

Жизнь 25-летнего молодого человека изменилась за одну ночь, когда первые российские войска вошли в Украину 24 февраля 2022 года. Лоханов в то время находился в Германии, где ему делали операцию на бедре. Через несколько минут после пробуждения от анестезии он решил, что никогда не вернется в Россию.

"Мне не нравится чувство, когда ты не можешь ничего сказать, - признается Лоханов. - Да, можно оставаться в России, даже если не поддерживаешь войну. Но тебе нужно молчать. Ты даже не можешь говорить с друзьями, потому что, может быть, они за войну и могут тебя заложить. Это чувство несвободы."

Четырехкратный чемпион мира среди юниоров, Лоханов является редким примером российского спортсмена, который не боится откровенно высказываться против войны в Украине. Правда, это привело к тому, что в России его стали называть предателем.

Константин Лоханов Фото: DW

Уехавшим спортсменам советуют быть осторожнее с "американскими печенюшками"

Когда стало известно, что Лоханов не вернется в РФ, на эту тему резко высказался Станислав Поздняков - глава Олимпийского комитета России и по совместительству бывший тесть Лоханова. Насмехаясь над Западом, Поздняков сказал, что "воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов ".

Женой Лоханова была двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, но Лоханов говорит, что они не разговаривали с тех пор, как завершили процедуру развода. "Это отчасти политика, - замечает он. - Сейчас нам действительно не о чем говорить."

Тем временем бывший тесть Константина не устает комментировать ситуацию. В январе он посоветовал уехавшим спортсменам быть осторожнее с "американскими печенюшками", чтобы не поперхнуться им. Несмотря на очевидную замаскированную угрозу, звучащую в этой фразе, Лоханов смеется. Он считает комментарии Позднякова "просто смешными" и настаивает на том, что не беспокоится о возможном преследовании с российской стороны. У него есть другие заботы: "главный приоритет - как можно скорее вернуться в международное фехтование".

Их разыскивает полиция. Сергей и Виолетта Бида

Вверх по калифорнийскому побережью Сергей и Виолетта Биды тоже строят новую жизнь. Они покинули Россию в мае 2023 года и сейчас отказываются обсуждать детали своего отъезда по соображениям безопасности. Пара говорит, что для них будет честью стать гражданами США. "Мы будем счастливы и благодарны провести нашу жизнь здесь", - прямо заявляет в ходе видеозвонка с DW Сергей. Судя по новостям из России, там их может ждать тюрьма.

В конце декабря прошлого года супруги попали в РФ в список разыскиваемых, хотя точно не ясно, что именно нарушили. Обвинения могут быть связаны с тем, что они покинули свои должности, связанные со спортивными командами. Член "Динамо" Сергей формально был офицером Росгвардии, а член ЦСКА Виолетта - действующей сотрудницей Минобороны. Они рассказывают, что их контракты были аннулированы, а выплата зарплат остановлена вскоре после их прибытия в США.

Виолетта Бида Фото: Mohd Rasfan/AFP/Getty Images

Как и Лоханов, Биды работают тренерами в фехтовальном клубе. Так они стремятся внести свой вклад в развитие местного сообщества, которое в трудный момент оказало им поддержку и, как они говорят, дало больше, чем они могли себе представить. "Они устроили для нас вечеринку по случаю предстоящего рождения ребенка, - говорит Виолетта, которая ожидает первенца в марте. - Я тогда впервые поняла, насколько гостеприимными могут быть люди".

Серебряный призер Игр в Токио, Сергей Бида стал звездой и на местных соревнованиях по фехтованию. Условием его участия стала подпись под заявлением, осуждающим вторжение России в Украину. В северной Калифорнии он передает свои знания начинающим фехтовальщикам.

"Сначала дети были немного застенчивы, но это нормально, потому что я и сам был таким же", - рассказывает спортсмен. В итоге связь удалось наладить. "Теперь дети понимают его без слов", - соглашается Виолетта.

Биды - прирожденные атлеты. Виолетта была гимнасткой, прежде чем начать заниматься фехтованием в подростковом возрасте, а Сергей родился в семье олимпийских призеров по фехтованию и водному поло. "Мы соревновались всю нашу жизнь, - рассказывает Сергей. - Соревнования наполняют нашу жизнь смыслом. Прямо сейчас мы используем опыт, который передали нам наши родители."

К процессу натурализации спортсменов привлечен Конгресс США

Атлетов на безвозмездной основе поддерживает адвокат и бывший фехтовальщик из Нью-Йорка Джек Винер. С учетом приближающихся летних Олимпийских игр в Париже он через Конгресс США лоббирует ускоренное рассмотрение заявлений спортсменов на гражданство. "Кто-то должен отстаивать их интересы, - сказал Винер в интервью DW. - Они заслуживают помощи. Если нам это удастся, это будет настоящим стейтментом (против войны. - Ред.)".

Поддержку российским фехтовальщикам оказали и местные спортивные организации. В письме, с которым ознакомилась DW, генеральный директор Федерации фехтования США Фил Эндрюс написал членам Конгресса: "Эти три человека пожертвовали многим и поставили под угрозу свои жизни, чтобы выступать за нашу страну".

Несмотря на всю неопределенность ситуации Лоханов говорит, что не хотел бы оказаться на месте своих товарищей по команде, многие из которых застряли в России без возможности участвовать в международных соревнований. "На их месте у меня бы не было никакой мотивации, - говорит спортсмен. - В чем смысл, если в конце сезона у тебя нет чемпионата мира или Олимпиады?"

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