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Покинувшие Россию фехтовальщики хотят выступать за США

Александра Иванова
12 января 2024 г.

Сергей и Виолетта Бида, а также бывший зять главы Олимпийского комитета России Константин Лоханов добиваются получения американского гражданства.

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Экс-зять главы Олимпийского комитета России Константин Лоханов (фото из архива)
Экс-зять главы Олимпийского комитета России Константин ЛохановФото: Sergei Bobylev/ITAR-TASS/imago images

Три российских фехтовальщика - Константин Лоханов, а также супруги Сергей Бида и Виолетта Бида, - покинувшие Россию на фоне ее военного вторжения в Украину, подали заявку на получение американского гражданства. Сергей Бида и Константин Лоханов хотят представлять США на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает в пятницу, 12 января, онлайн-издание USA Today Sports. 

По сведениям издания, спортсмены получили поддержку Олимпийского и Паралимпийского комитета США (United States Olympic & Paralympic Committee, USOPC), а также Ассоциации фехтования США (USA Fencing). В распоряжении USA Today есть копии писем с поручительством за россиян, составленных обеими организациями.

"Все трое пошли на жертвы ценой огромных личных затрат и подвергли свою жизнь риску, чтобы иметь возможность представлять нашу страну, и мы просим вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в этих чрезвычайных обстоятельствах", - цитирует издание обращение в Конгресс США гендиректора USA Fencing Фила Эндрюса.

Уголовное дело на супругов Бида в России

Между тем, как напоминает онлайн-издание The Insider, в России против Сергея и Виолетты Бида возбуждено уголовное дело, они объявлены  в розыск. Это может быть связано с тем, что Сергей Бида - формально офицер Росгвардии и член общества "Динамо", а Виолетта - сотрудница министерства обороны РФ и член армейского спортклуба ЦСКА, полагают журналисты. По данным онлайн-издания "Медуза", уголовное дело против супругов Бида возбуждено по статье о самовольном оставлении воинской части.

Летом 2023 года фехтовальщики переехали в США и были приняты местной академией мастеров. На первых же соревнованиях Сергей Бида завоевал золотую медаль в командном турнире, говорится в публикации The Insider.

В беседе с журналистами USA Today Сергей и Виолетта Бида отказались обсуждать вторжение России в Украину или российское правительство. В то же время Виолетта Бида сообщила, что находится на шестом месяце беременности, в связи с чем не сможет выступать на Олимпиаде в Париже.

Константин Лоханов покинул Россию за день до начала военного вторжения РФ в Украину. В беседе с американскими журналистами он осудил эту войну: "Они (власти РФ. - Ред.) начали войну, убивая людей и думая, что это нормально".

Лоханов - бывший зять главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. С его дочерью, российской фехтовальщицей Софией Поздняковой, спортмен развелся уже после отъезда из России, после того как она отказалась последовать за ним за рубеж.

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Олимпиада в Пекине - "Заповедник", выпуск 203

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Статья онлайн-издания USA Today Sports о намерении российских фехтовальщиков выступать за сборную США

Olympic fencers who fled Russia after invasion of Ukraine win support for U.S. citizenship
eu.usatoday.com
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