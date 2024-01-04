Иностранцам-контрактникам позволят получать гражданство РФ

Иностранцы, заключившие с Вооруженными силами РФ (ВС РФ) контракт на прохождение военной службы в армии или "воинских формированиях" в ходе российского вторжения в Украину, могут претендовать на российское гражданство. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован в четверг, 4 января, на портале нормативно-правовых актов. Гражданство России смогут получить и ближайшие члены семей участников войны.

Кроме того, на получение гражданства России могут претендовать иностранцы, уволившиеся из ВС РФ в период войны по состоянию здоровья, после окончания срока контракта, по достижении возраста, предельного для прохождения военной службы, или в связи с прекращением действия военного положения. Согласно указу Путина, правом обратиться за гражданством России обладают и урожденные граждане Украины, до 18 марта 2014 года постоянно проживавшие в Крыму или Севастополе.

В мае 2023 года Путин уже подписывал указ, позволяющий предоставлять гражданство России в упрощенном порядке иностранцам, заключившим контракт на прохождение военной службы в ВС РФ. Глава Следственного комитета РФ Бастрыкин ранее предлагал лишать гражданства мигрантов, получивших российский паспорт, в случае их отказа участвовать в войне против Украины.

Половина указов Путина в 2023 году были секретными

По сообщению издания "Медиазона", приблизительно половина указов, подписаных Путиным в 2023 году, были секретными. Указы президента нумеруются последовательно, а "счетчик" сбрасывается в начале каждого года, отметило издание, сославшись на данные сайта официального опубликования правовых актов. Таким образом, подсчитав количество пропущенных номеров, можно понять, сколько из указов были секретными, написала "Медиазона".

В 2022 году на фоне вторжения в Украину доля таких секретных указов выросла до 45 процентов. В 2023 году она достигла рекордных 49,5 процента. Секретные указы используются в том числе для награждения военных и для помилования осужденных, завербованных на войну.

При этом общее количество подписанных Путиным указов на второй год вторжения практически не изменилось. В 2022 году было подписано 996 указов, в 2023 году - 997. Предыдущий рекорд по секретным указам Путин поставил в 2001 году, в разгар Второй чеченской войны: тогда этот показатель составил 47 процентов, подсчитала "Медиазона".

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