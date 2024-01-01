Путин об Украине: Мы хотим завершить конфликт на условиях РФ

"У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции мы не собираемся", - заявил Владимир Путин в ходе посещения военного госпиталя. Одновременно он пообещал наращивать удары по Украине.

Россия хочет "как можно быстрее" завершить войну с Украиной, но только на своих условиях. Об этом заявил во время посещения Центрального военно-клинического госпиталя имени А. Вишневского в понедельник, 1 января, президент РФ Владимир Путин. "Те, кто еще вчера говорили, что нужно нанести стратегическое поражение России, теперь уже ищут выражения по поводу того, как бы быстрее завершить конфликт. И мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее - только на наших условиях", - цитирует Путина агентство "Интерфакс".

"У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции мы не собираемся", - добавил президент России. По его утверждению, сегодня стратегическая инициатива на фронте "практически" находится в руках ВС РФ, а российская армия становится настолько дееспособной и настолько готовой применять современные средства ведения вооруженной борьбы, "насколько к этому не готова и не может этого делать ни одна армия в мире".

Путин угрожает наращивать удары по Украине

Удары, нанесенные ВС Украины по Белгороду 30 декабря, Владимир Путин назвал "терактом" и "целенаправленным ударом по гражданскому населению". Сама же Россия, по его словам, наносит удары "только по военным целям" в Украине и намерена так делать и в будущем.

Непосредственно после атаки ВСУ на Белгород Россия обстреляла Харьков. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города, были разрушены и другие объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, один из ударов пришелся по гостинице Kharkiv Palace Hotel. В результате обстрела РФ Харькова, по данным Харьковской областной прокуратуры, пострадали не менее 26 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

"Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал, это, безусловно, не одно такое преступление, а это, безусловно, преступление против гражданского населения, безнаказанным не останется, это сто процентов, сомнений быть не может", - заявил Путин во время посещения военного госпиталя 1 января.

Зеленский о сроках окончания войны с Россией

В ходе пресс-конференции по итогам уходящего года 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о вероятности завершении войны с Россией в 2024 году указал, что ответ на него не знает никто. "Даже когда наши уважаемые западные партнеры говорят о многих годах, они не знают... Мнения часто отличаются от реальности... Война, победа, поражение, стагнация - зависит от многих решений, направлений и рисков, но по большей части от нас с вами. Если мы не потеряем устойчивость, мы завершим войну раньше", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что за 2023 год Россия не достигла "ни одной из целей", поэтому о поражении Украины "нечего говорить".

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