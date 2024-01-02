Половина подписанных Путиным за год указов были секретными

Из 997 указов, подписанных Путиным в 2023 году, 49,5% были засекречены - это рекордный показатель.

Половина указов, которые в 2023 году подписал президент России Владимир Путин, были секретным, пишет во вторник, 2 января, издание "Медиазона" со ссылкой на данные сайта официального опубликования правовых актов.

Указы президента нумеруются последовательно, а "счетчик" сбрасывается в начале каждого года. Таким образом, посчитав количество пропущенных номеров, можно понять, сколько из указов были секретными, пишет "Медиазона". В 2022 году на фоне вторжения в Украину доля таких секретных указов выросла до 45 процентов. В 2023 году этот показатель достиг рекордных 49,5 процента. Секретные указы, в том числе используются для награждения военных и для помилования завербованных на войну осужденных.

При этом общее количество подписанных Путиным указов на второй год вторжения практически не изменилось. В 2022 году было подписано 996 указов, в 2023 году - 997. Предыдущий рекорд по секретным указам Путин поставил в 2001 году - тогда в разгар Второй чеченской войны этот показатель составил 47 процентов, подсчитала "Медиазона".

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