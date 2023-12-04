Поддержавший войну рэпер ФРГ сообщил о получении паспорта РФ

Живший в Германии рэпер Schokk уехал в Россию после начала войны, которую он публично поддержал. В Москве он попросил политического убежища.

Гражданин Германии, рэпер Schokk/Дима Бамберг (настоящее имя - Дмитрий Гинтер) сообщил, что получил российское гражданство. Видео с рассказом об этом он опубликовал в Telegram-канале в воскресенье, 3 декабря.

На опубликованных кадрах рэпер рассказывает, что стал "обычным законопослушным гражданином Российской Федерации". "Два дня назад получил документы", - говорит Schokk.

Дмитрий Гинтер родился в 1980 году в Казахской ССР. В 1996 году он с семьей эмигрировал в Германию. Гинтер жил в Бамберге до переезда в Берлин в 2012 году. Впоследствии он выступал вместе с известным российским рэпером Oxxxymiron (Мироном Федоровым).

Гинтер просил в России политубежища

После вторжения России в Украину Гинтер сразу же высказался в его поддержку и переехал в Москву. В ноябре 2022 года рэпер обратился за получением политического убежища в России. Тогда он сообщил, что в Германии на него якобы завели уголовное дело "за поддержку России".

Эта информация в итоге не подтвердилась. Один из пользователей соцсети X попросил полицию Саксонии проверить пост рэпера о том, что он как иностранец не может воевать на стороне России, но поддерживает воюющих финансово. Полиция ответила, что сообщение отправлено на проверку в земельное ведомство по угловным делам.

В полиции федеральной земли Саксонии на запрос DW тогда сообщили, что в связи с возникшим начальным подозрением этот случай для дальнейшего рассмотрения был через прокуратуру передан в полицию Берлина. О возбуждении уголовного дела на тот момент не сообщалось.

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