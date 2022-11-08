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Автомобили полиции в ФРГ (фото из архива)Фото: Fernando Martinez/TNN/dpa/picture-alliance
ПолитикаГермания

Поддерживающий войну рэпер Schokk запросил убежища в РФ

Екатерина Венкина
58 мин. назад

Рэпер Schokk обратился за получением политического убежища в России. Исполнитель ранее заявлял, что поддерживает воюющих против Украины "финансово и морально".

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Гражданин Германии, рэпер Schokk/Дима Бамберг (настоящее имя - Дмитрий Гинтер) обратился за получением политического убежища в России. Об этом говорится в его Telegram в понедельник, 7 ноября. По словам рэпера, на него заведено уголовное дело в ФРГ за поддержку войны в Украине. DW запросила подтверждение информации в полиции федеральной земли Саксония, на момент публикации материала комментария на этот счет не поступало.

В Twitter рэпер ранее писал, что поддерживает воюющих "финансово и морально".

Дела об одобрении войны РФ против Украины 

На середину апреля полиция и прокуратура ряда регионов Германии расследовали более 140 дел об одобрении войны России против Украины, сообщали газеты группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. Большинство дел касались использования буквы "Z", которая стала символом российского нападения на соседнюю страну.

Изображение этой буквы в общественных местах подпадает под 140 статью немецкого Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф или лишение свободы до трех лет для тех, кто "поощряет или иным образом… одобряет публично, на собрании или путем распространения письменных материалов" противоправные действия.

У Гинтера - гражданство ФРГ

Дмитрий Гинтер родился в 1980 году в СССР (ныне - Казахстан). В 1996 году он с семьей эмигрировал в Германию. Гинтер жил в Бамберге до переезда в Берлин в 2012 году. Впоследствии он выступал вместе с известным российским рэпером Oxxxymiron (Мироном Федоровым). Они даже выпускали совместные песни.

Самые известные композиции Гинтера относятся к 2010-2011 годам. Гинтер открыто критиковал Oxxxymiron - тот активно выступал против войны РФ в Украине, был задержан на антивоенной демонстрации. Oxxxymiron внесен властями РФ в список иноагентов. 

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украине 24 февраля Гинтер сразу же высказался в его поддержку и переехал в Москву. По данным издания Mash, у рэпера скоро истекает виза. Другого гражданства, кроме германского, у него нет.

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