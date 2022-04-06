Oxxxymiron дал в Берлине антивоенный концерт

На берлинской концертной площадке Huxley Neue Welt, где помещается 1600 человек, в среду, 6 апреля, состоялся завершающий концерт благотворительного тура "Russians against the war" ("Россияне - против войны") в ходе которого российский рэпер Oxxxymiron, он же - Мирон Федоров, собирает деньги на помощь украинским беженцам. Как сообщает корреспондент DW, билеты появились в продаже двумя днями ранее и были раскуплены буквально в течение нескольких часов. Зрители стали собираться задолго до начала представления. На концерте, длившемся около полутора часов, были россияне, украинцы, белорусы из столицы Германии и других городов ФРГ, а также из Польши, Чехии, Эстонии. В зале была слышна в основном русская речь.

На концерте Oxxxymironа

Oxxxymiron исполнил песни из своего нового альбома "Красота и уродство" , а также старые треки. Но многие пришли на концерт не потому, что любят его творчество: им был важен посыл "Россияне - против войны". Когда Мирон спросил, кто в зале вообще не знаком с его творчеством, руки подняли около трети зрителей. На протяжении всего концерта музыкант напоминал о благотворительной миссии мероприятия и призывал жертвовать деньги, которые потом будут переведены НКО, помогающей беженцам из Украины.

В самом начале концерта Мирон сказал: "После кадров, которые мы видели 3 апреля (в этот день появилась первая информация о трагедии в Буче. - Ред.) очень сложно представить себе, что украинцы и русские смогут стать друзьями. Но сегодня в зале много украинцев и много русских. Мы находимся в Берлине, давайте представим себе 1941 год. Мог ли тогда кто-либо себе представить, что на сцене в Берлине будет стоять человек еврейского происхождения из России, читать афроамериканскую музыку, в том числе из альбома "Вечный жид". Глядя на вас, я понимаю: через что бы нашим странам ни пришлось пройти, однажды это станет возможным! Я верю в это".

Рэпер также много говорил о чувстве стыда и ответственности и призвал делать в этой ситуации все возможное, чтобы помочь пострадавшим от войны.

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