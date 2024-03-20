Суд в РФ назначил арест за фразу "Нет войне" на бюллетене

В Петербурге арестовали на 8 суток избирательницу, за голосованием которой подсматривал полицейский. Кроме того, ей назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор за слова "Нет войне", написанные на избирательном бюллетене в ходе голосования на президентских выборах. Жительнице города Александре Чирятьевой назначены 8 суток ареста по статье о мелком хулиганстве и штраф размером 40 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии, сообщает в среду, 20 марта, объединенная пресс-служба городских судов .

Как отмечается, 17 марта Чирятьева приняла участие в голосовании на петербургском избирательном участке №2245. Она написала на бюллетене красным маркером "Нет войне" и затем опустила его в урну для голосования, утверждают в суде. Таким образом она "испортила государственное имущество и дискредитировала Вооруженные силы РФ", - заявили в пресс-службе.

Петербурженка провела в отделе полиции две ночи

В свою очередь адвокат от "ОВД-Инфо" Игорь Скачко сообщил, что Александру Чирятьеву задержали вместе с еще одной девушкой 17 марта. Во время голосования полицейский подсматривал за ней, а затем не дал опустить бюллетень в урну. В отделе полиции она провела две ночи. Вторую задержанную отпустили после снятия отпечатков пальцев, сообщается далее.

По данным "ОВД-Инфо", в последний день выборов 17 марта в 20 городах РФ, в частности, в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Рязани и Волгограде были задержаны 119 человек.

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