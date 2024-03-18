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"Голос" назвал выборы президента России "имитацией"

Александра Иванова
18 марта 2024 г.

Лейтмотивом на выборах президента РФ 2024 года стало слово "имитация", в том числе в плане агитации, открытости и суверенитета народа, говорится в отчете "Голоса".

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Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране компьютера в ЦИК
Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране компьютера в ЦИКФото: Stringer/AFP

Выборы президента РФ 2024 года не соответствовали нормам конституции, а их лейтмотивом стало слово "имитация", в том числе: имитация законности, борьбы оппозиции за власть, открытости выборов и суверенитета народа. Такие выводы содержатся в заявлении Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", обнародованном утром в понедельник, 18 марта.

В документе отмечается, что движение практически ежегодно фиксировало ухудшение ситуации с правами избирателей в России, но его эксперты "никогда еще не видели президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам".

"Кампания проходила в ситуации, когда по сути не действовали основополагающие статьи Конституции России, гарантирующие политические права и свободы, а сама Конституция была изменена, чтобы обойти ограничение на занятие должности президента более двух сроков. Базовый конституционный защитный механизм против присвоения власти был демонтирован", - констатируют в движении "Голос".

О давлении власти на избирателей

"Выборы прошли в условиях, когда государственный аппарат, обязанный быть политически нейтральным и действовать в интересах общества, в реальности включился в пропаганду, принуждение и контроль над избирателями. В стране фактически возникла военная цензура, которая внедрялась с помощью страха и силы", - говорится далее в заявлении.

В качестве примеров давления власти на избирателей в движении "Голос" приводят инциденты, зафиксированные в последний день голосования, "когда в некоторых регионах представители силовых ведомств контролировали волеизъявление избирателей, наказывали за "неправильные" надписи в бюллетене или "неправильное" время прихода на избирательный участок для голосования и даже требовали раскрыть тайну голосования". "Ничего подобного в таких масштабах раньше не происходило на выборах в России", - отмечают эксперты.

Ограничение возможностей вести наблюдение за выборами

Кроме того, в "Голосе" обращают внимание на ограничение возможности общества наблюдать за ходом голосования: "Реальное независимое наблюдение попытались подменить "наблюдением от общественных палат", признанное международное наблюдение БДИПЧ ОБСЕ - специально подобранными "международными электоральными экспертами", а видеонаблюдение просто фактически закрыли, полностью отказав избирателям в доступе к видеотрансляциям с избирательных участков".

В движении критикуют введенные за последние годы на законодательном уровне ограничения свободы граждан РФ мирно собираться и выражать мнения, а также отсутствие возможности критиковать главное политическое решение действующего президента страны Владимира Путина о начале войны России против Украины.

"Выборы не позволили выявить реальные настроения граждан"

"Нынешние выборы не смогли выполнить свою главную функцию - дать представление о реальных настроениях граждан, и не позволили им самостоятельно, свободно принять решения о будущем своей страны", - уверены в движении "Голос".

Независимые наблюдатели из движения "Голос" анализировали и освещали все этапы избирательной кампании президентских выборов в России, голосование на которых прошло с 15 по 17 марта. При этом организация опиралась на информацию, полученную от наблюдателей, членов избирательных комиссий, представителей СМИ, избирателей, штабов кандидатов, партий и партнерских наблюдательных организаций.

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golosinfo.org