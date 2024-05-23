Во Львове состоялся Форум российской оппозиции

Во Львове в четверг, 23 мая, состоялся Форум российской оппозиции, организованный женами бойцов легиона "Свобода России". В нем участвовали галерист Марат Гельман, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, добровольцы из числа россиян, сражающихся на стороне Украины, а также представители Верховной рады и офиса президента Украины, сообщил Гельман на своей страничке в соцсети X .

Участники форума приняли итоговую резолюцию, согласно тексту которой планируют создать "постоянно действующую координационную структуру российского сопротивления", включающую в себя пять подразделений - комитетов.

Это военно-политический комитет, который станет взаимодействовать с добровольческими подразделениями и партизанами, а также займется рекрутингом и организацией "акций сопротивления", комитет культурного сопротивления, правозащитный комитет, комитет "информационного взаимодействия", отвечающий за работу со СМИ и агитацию, и комитет по финансам и гуманитарным вопросам. Организация структуры не финальная, ее создание участники форума планируют завершить на следующей встрече.

По словам Ильи Пономарева, созданная структура будет иметь "более исполнительный, практический характер" и поддерживать непосредственно силовую ветвь сопротивления режиму в РФ. Лидирующую роль в этом Пономарев предложил отдать добровольцам, сражающимся на стороне Украины в развязанной против нее войне.

Марат Гельман в свою очередь отметил, что на форуме во Львове "наверное, впервые" были представлены украинские власти. Ранее проведение мероприятия поддержал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, а на встрече выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Кроме того участники форума поддержали украинскую "формулу мира", обсуждение которой планируется на саммите в Швейцарии в июне.

В России остаются борющиеся с режимом активисты

Возможность различных видов сопротивления российскому режиму - как в самой РФ, так и за ее пределами - обсуждают и другие антивоенные движения. Так, в Берлине в середине мая прошел двухдневный закрытый третий конгресс "Антивоенного комитета России", который координирует гражданские инициативы оппозиционеров-релокантов. Его сооснователем, наряду с Михаилом Ходорковским и Борисом Зиминым и другими деятелями, также является Марат Гельман. Однако по итогам встречи не было принято официальных резолюций.

Участники Конгресса антивоенных инициатив, прошедшего в ноябре 2023 года в Брюсселе, отмечали, что в России остается достаточное количество активистов, которые борются против режима даже если они не сосредоточены непосредственно на антивоенной деятельности. Но поддержка именно силового сопротивления в РФ на подобных мероприятиях не декларировалась.