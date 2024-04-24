РФ заочно арестовала Каспарова, Гудкова, Чирикову и Тютрина

Суд Сыктывкара заочно арестовал на два месяца находящихся вне РФ критиков Кремля. Гарри Каспаров, Геннадий Гудков, Евгения Чирикова и Иван Тютрин участвовали в феврале в Форуме свободной России.

Сыктывкарский городской суд заочно арестовал многократного чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, экс-депутата Госдумы России Геннадия Гудкова, бывшую экоактивистку Евгению Чирикову и оппозиционного политика, сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина. Им назначена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который исчисляется с момента их задержания либо передачи иностранным государством российским органам, заявила пресс-служба суда в среду, 24 апреля.

Оппозиционеры обвиняются по "террористической" статье

Признанные в РФ "иноагентами" и внесенные в список "экстремистов и террористов" противники Кремля обвиняются в "создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании" - по нескольким частям ст. 205 УК РФ, указывается далее. Дело возбуждено по материалам управления ФСБ по Коми, уточняется в заявлении. Дальнейшие подробности неизвестны.

Каспаров, Гудков, Чирикова и Тютрин проживают за пределами РФ. В феврале все они участвовали в Форуме свободной России в Вильнюсе. В феврале и марте их внесли в список "экстремистов и террористов" Росфинмониторинга, а ранее - в реестр "иностранных агентов" Минюста РФ.

Форум свободной России, основанный в 2016 году Каспаровым и Тютриным, был признан Генпрокуратурой РФ "нежелательной организацией".