Среди участников Форума свободной России выявили офицера ГРУ

По данным The Insider, с 2017 года сотрудник оперативной группы ГРУ Иван Жигарев был внедрен в круг московских правозащитников, а они рекомендовали его к участию в Форумах свободной России.

Зарубежные мероприятия российской оппозиции посещал внедренный в этот круг сотрудник российской военной разведки Иван Жигарев, также участвовавший в зарубежных операциях ГРУ. Об этом сообщается в новом журналистском расследовании издания The Insider , опубликованном в понедельник, 5 февраля.

По данным журналистов, не позднее 2009 года Жигарев был завербован в подразделение 29155 - оперативную группу ГРУ - и в последующие годы выезжал в составе групп по 3-5 человек за границу "по заданиям, цели которых пока неизвестны". Среди прочего он ездил в Амстердам вместе с Анатолием Чепигой (Русланом Бошировым), обвиняемым в отравлении бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля. Во время подготовки отравления Скрипаля и его дочери в 2018 году Жигарев также находился в Европе, отмечается в материале.

Офицер ГРУ внедрен в среду российских правозащитников

С 2017 по 2019 годы предполагаемый офицер ГРУ под именем Ивана Жихарева участвовал в качестве волонтера в работе Московской открытой школы прав человека (МОШПЧ) при Сахаровском центре и имел доступ к регистрационным данным ее участников. Кроме того, он "участвовал в кампаниях поддержки правозащитников в заключении, координировал работу по Азимжану Аскарову из Кыргызстана и занимался передачей денег, которые для него собирали", пишет издание. По воспоминаниям бывших коллег, "Жихарев" рассказывал, что на основной работе занимается "бурением скважин".

По рекомендации МОШПЧ с 2017 года офицер ГРУ регулярно ездил на организуемые Гарри Каспаровым Форумы свободной России. Он был зарегистрирован в три рабочие группы - "Список Путина", "Правозащитную" и "Кадровый резерв", а также состоял в чате рабочей группы по санкциям, но не проявлял особой активности, отмечает The Insider. В последний раз "Жихарев" был волонтером на мероприятиях МОШПЧ в 2021 году. The Insider связал прекращение его активности с обнародованием Францией списка офицеров ГРУ, посетивших в этой стране секретную базу российской разведки. Чем сейчас он занимается, неизвестно.

"Режиссер" и "журналист"

Кроме того, в расследовании сообщается о двух других предполагаемых агентах ГРУ, один из которых был членом Гильдии неигрового кино в качестве режиссера-документалиста "Смирнова". Настоящее его имя - Максим Радионов, а документы на имя Смирнова он получил в 2014 году, пишет The Insider. В 2014-2017 годах он совершил несколько зарубежных поездок, а "в руководстве Гильдии были немало удивлены тем, что среди ее членов затесался такой именитый участник". В организации затруднились сказать, чем именно в ней занимался в "Смирнов", а расследователи выяснили, что учрежденная им студия видеопроизводства "Томирис" являлась прикрытием для организации мероприятий с участием международных делегаций.

Кроме того, в расследовании раскрывается деятельность сотрудника того же подразделения ГРУ Константина Медведева, работавшего без псевдонима в качестве журналиста в газете "Трибуна". В 2016-2018 годах он по одному разу ездил в Хельсинки, Париж и Вену, дважды в Бишкек и трижды в Прагу. "Чем конкретно занимался Медведев на самом деле, сказать сложно, но его номер есть в звонках и руководителя войсковой части 29155 Андрея Аверьянова, и важного члена группы, работавшего под прикрытием дипломата Егора Гордиенко, и многих других", - указывает издание.

Отравление Скрипалей и опорная база ГРУ в Альпах

Попытка убийства Сергея Скрипаля в 2018 году стала одним из самых громких дел оперативной группы ГРУ в Европе. Бывший двойной агент и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а нынешнее их место пребывания держится в тайне.

По данным Le Monde, в ходе расследования отравления в Солсбери в 2019 году спецслужбы обнаружили во Французских Альпах опорную базу воинской части 29155. Им удалось составить список 15 сотрудников ГРУ, которые пользовались этой базой. Ранее The Insider и Bellingcat обнародовали имена 11 агентов подразделения 29155. Это уже упомянутый Кулагин, Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Николай Кононихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков, Сергей Павлов, Владимир Попов, Эдуард Широков. Le Monde назвала еще двух участников - Михаил Смирнов и Иван Жихарев. Издание отмечает, что, вероятнее всего, Смирнов - это псевдоним, а Жихарев - реальное имя.

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