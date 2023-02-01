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Фото: DW/M. Aliyeva
ПолитикаРоссия

Форум свободной России признан "нежелательной" организацией

Евгений Жуков
2 ч. назад

Российская генпрокуратура сочла, что деятельность Форума свободной России "представляет угрозу конституционному строю и безопасности" России. Деятельность организации признана в РФ нежелательной.

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Генпрокуратура России признала деятельность оппозиционного Форума свободной России "нежелательной" на территории страны. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в среду, 1 февраля.

"По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", - указывается в сообщении. В нем также отмечается, что информация о принятом прокуратурой решении направлена в Минюст для включения сведений в перечень организаций, признанных "нежелательными, и их обнародования.

Форум свободной России был основан в Литве политиками Гарри Каспаровым и Иваном Тютриным. Организованные им конференции российской оппозиции проходят в литовской столице Вильнюсе несколько раз в год. Три Антивоенные конференции , проведенные в 2022 году, были посвящены обсуждению развязанной Москвой войны в Украине.

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