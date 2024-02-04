ФСБ возбудила новые уголовные дела против Ильи Пономарева

Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева по одному из новых дел обвиняют в госизмене в форме перехода на сторону противника. Сейчас Пономарев проживает в Украине, где получил украинское гражданство.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) возбудила несколько новых уголовных дел против бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, в том числе о госизмене "в форме перехода на сторону противника", участии в террористической организации и публичных призывах к террору. Все новые дела объединены в одно производство, сообщило в воскресенье, 4 февраля, РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

Илья Пономарев, проживающий в настоящее время в Украине и получивший украинское гражданство, был заочно арестован российским судом в августе 2022 года. Экс-депутата объявили в розыск. Ранее было известно, что против Пономарева возбуждены дела по статьям о фейках про российскую армию и оправдании терроризма.

Дела против Илья Пономарева

С сентября 2022 года у разных людей в России периодически проходят обыски, связанные с делами против Пономарева. Так, в июне прошлого года силовики пришли к экс-депутату от партии "Яблоко" Никите Ильину.

Илью Пономарева связывают с "Легионом "Свобода России" - формированием, состоящим предположительно из россиян и воюющим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пономарева обвиняли также в том, что он стоит за Telegram-каналом "Утро Дагестан", который разжигал антисемитские настроения в республике и координировал действия погромщиков, ворвавшихся в аэропорт Махачкалы. Сам Пономарев категорически отрицал связь с этим каналом.

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