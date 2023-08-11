Берлин. Коллаборация живых и искусственных художников

В начале лета галерея объявила open-call, в результате которого из 200 кандидатов, которые прислали работы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта, выбрали 30 художников. Если упростить, процесс генерации произведений можно описать так: художники обучали искусственный интеллект, загружая в эксклюзивную платформу Exactly.AI свои работы или работы референсных художников, а также описывали словами желаемый результат. Организаторы выставки подчеркивают, что представленная экспозиция - итог работы экспериментальной лаборатории, первые шаги в сторону коллаборации художников и искусственного интеллекта.

Что говорят сами художники о новом опыте с ИИ

На вернисаже залы галереи "Guelman und Unbekannt" в элитном квартале Берлина заполнены публикой, в основном русскоязычной: это журналисты, художники, режиссеры, прибывшие в Германию недавно или живущие тут уже много лет. Привлекая общее внимание, на выставке появляется художник и перформер Пахом и фотографируется со всеми желающими. Петербургский художник Александр Шишкин-Хокусай с интересом рассматривает работы Тима Яржомбека, на которых в окна обычных плацкартных вагонов помещены персонажи Рембрандта. Сам Яржомбек не совсем доволен результатом сотрудничества с ИИ: "Работы получились слишком приглаженными".

Работы художницы Элины Евстиг для выставки "Exactly Lab: Artists Embracing New AI" Фото: Marina Konstantinova

Художница Элина Евстиг создала свои работы, вдохновившись романом американо-китайской писательницы Amy Tan "The Joy Luck Club" с историями из жизни женщин-иммигранток и их дочерей. Произведения выглядят как фотографические портреты, однако они полностью сгенерированы ИИ. "У меня нет технических возможностей самостоятельно создать работы такого уровня", - говорит художница. Чем является в данном случае компьютерный мозг - соавтором или только инструментом, она затрудняется сказать. "Я пока только осмысляю этот опыт", - признается художница.

Владимир Каминер: Не цепляет

"Искусство это или нет, каждый должен решить сам", - говорит зрителям куратор выставки Варя Плющева.

Зрители очень стараются решить. Рассматривают, задают вопросы, спорят. Известный русско-немецкий писатель Владимир Каминер рассуждает о будущем ИИ в искусстве со скепсисом: "В нем нет страсти или ненависти. Я смотрел японские фильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта - не цепляют".

Работы Игоря Фролова Фото: Igor Frolov

Художник по стеклу Игорь Фролов представляет свои работы - это изображения стеклянных скульптур, которых еще не существует в физической форме. ИИ был обучен на настоящих работах художника, и поэтому максимально достоверно имитирует реальность. "У современного художника уже нет столько времени, сколько требует работа со стеклом, на помощь приходит ИИ, который генерирует нескончаемое множество работ. Но у искусственного интеллекта нет желаний, и он не может выбирать, это просто инструмент. Да, он пока что вызывает вопросы, но когда-то и фотокамера была встречена с недоверием - ведь фотохудожник только нажимал на кнопку, а всю техническую работу делал фотоаппарат", - говорит Игорь Фролов.

Особенное внимание публики привлекают работы Павла Отдельнова. Художник, который известен своими холодными индустриальными пейзажами, с помощью ИИ создал экспериментальный цикл работ в несвойственном ему жанре: на картинах, выполненных в стиле художников эпохи Возрождения, изображены ядерные взрывы.

Марат Гельман о будущем искусственного интеллекта в искусстве

Галерист, куратор, культуртрегер и, по решению российских властей, "иностранный агент", объявленный в розыск МВД, Марат Гельман переехал в Берлин из Черногории в этом году. Открывшаяся весной галерея "Guelman und Unbekannt" специализируется исключительно на digital-искусстве и искусстве, созданном с помощью ИИ. Гельман говорит, что всего год назад еще не думал, что ему снова захочется открыть галерею.

Работы художника Тима Яржомбека Фото: Igor Frolov

"Мне вдруг стало интересно. Вся художественная среда, начиная с 1970-х годов, то есть 50 лет, говорила только о том, что в искусстве ничего не происходит. И вот вдруг появляется новое. Конечно, есть соблазн быть не только свидетелем, но и участником, - признается Марат Гельман. - Между искусством, которым я занимался ранее и настоящим - настолько принципиальная разница, что голова кружится. Начиная с эпохи Возрождения, когда ребенок растет, у родителей есть главный вопрос: кто он - физик или лирик? Художник или технократ? Впервые в наше время эта стена разрушена, и теперь физик и лирик - это один и тот же человек. Это новый человек леонардовского типа, новый цифровой художник. Еще одна замечательная новая черта цифрового искусства - отсутствие временных меток. Для обычного человека все стили уложены во времени, а у цифрового художника вместо истории искусств - один культурный ландшафт, где все присутствует одновременно и оторвано от культурно-социальных обстоятельств".

По его словам, при работе с цифровым искусством очень важно иметь четкую систему оценки. "Ведь за время работы искусственного интеллекта создано имиджей больше, чем картин за всю историю искусства. У меня есть собственная система оценки, и я могу этому научить. Художественный мир живет консенсусом. 90 процентов экспертов одинаково оценивают произведения искусство. 10 процентов - это всегда твой взгляд, который нужно доказать. И хотя основные деньги и власть пока остаются в традиционном секторе, будущее находится здесь. Через два года это искусство станет всеобщим", - уверен Марат Гельман.

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