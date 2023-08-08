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Скандальная скульптура Дега вернулась в дрезденский музей

Павел Мыльников
5 мин. назад

Эта 14-летняя танцовщица в конце XIX века вызвала скандал на парижской выставке импрессионистов. Ее латунная копия прошла масштабную реставрацию и вновь получила настоящую одежду.

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"Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица" работы Эдгара Дега
"Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица" (одна из металлических отливок)Фото: Richard Drew/AP/picture alliance

Скульптура "Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица" (Petite Danseuse de Quatorze Ans) работы Эдгара Дега, созданная около 1880 года, вернулась в музей изобразительных искусств Альбертинум в Дрездене после масштабной реставрации. Со вторника, 8 августа, посетители смогут оценить результаты труда мастеров.

Статуэтка находилась в постоянной экспозиции дрезденского музея несколько десятилетий. Однако с течением времени ее металлическая поверхность потускнела, отчетливо выступили следы коррозии. Поэтому латунную скульптуру передали в реставрационную мастерскую.

Специалисты ее очистили, обработали защитными средствами и затушевали выявленные дефекты. В процессе реставрации удалось установить, что в качестве материала была использована латунь, а не бронза. Кроме того, оригинальная балетная пачка, вероятно, была утеряна во время Второй мировой войны, поэтому в 1960-х ее заменили полиамидными волокнами. Теперь скульптуру украшает новая пачка, которую сшила вручную реставратор текстиля.

Выставка в Париже: от восхищения до неприятия

Эдгар Дега создал танцовщицу из воска, однако балетная пачка и пуанты были настоящие. Восковую фигуру высотой около метра показали публике в 1881 году на шестой выставке импрессионистов в Париже, где она вызвала неоднозначную реакцию - от восхищения до откровенного неприятия. Скульптура представляла собой концепцию искусства, полностью отступившую от норм того времени. Статуэтка в Дрездене входит в число 30 металлических отливок, сделанных с 1921 года.

Оригинальная скульптура хранится в Национальной галерее искусства в Вашингтоне и в конце апреля пострадала от рук экоактивистов-радикалов, которые облили краской ее защитный футляр из плексигласа. Участники акции призвали обратить внимание на изменение климата. Двое активистов сдались властям и в конце мая были взяты под стражу.

В прокуратуре оценили нанесенный ущерб в 2400 долларов США (около 2190 евро). Кроме того, произведение искусства пришлось на 10 дней убрать из экспозиции. Вашингтонский музей решительно осудил атаку на один из своих экспонатов.

"Маленькая танцовщица" - наиболее совершенная скульптура Эдгара Дега, одна из трех или четырех наиболее выдающихся и безошибочно узнаваемых скульптур эпохи модернизма. И это - единственная скульптура мастера, которая выставлялась при его жизни. 

Смотрите также:

Музеи Дрездена

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