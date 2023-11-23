Писатель Ерофеев собирается подать в суд на Киселева

В России волна критики обрушилась на российских писателей: по сообщениям в СМИ, движение "Зов народа" выступило с просьбой проверить Виктора Ерофеева, Владимира Сорокина и Людмилу Улицкую на предмет содействия терроризму - за то, что они якобы продали свои автографы на аукционе в поддержку ВСУ.

В свою очередь российские писатели Улицкая, Сорокин и Ерофеев, сейчас проживающие в Германии, возмущены тем, какими словами и какую информацию о них на многомиллионную аудиторию распространяет телеведущий и гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев. В выпуске "Вести недели" от 19 ноября Киселев в конце сюжета об аукционе в Вильнюсе говорит: "Деньги предназначаются на убийства наших". По словам ведущего, "свой вклад в грязное дело внесли и известные российские писатели", оставившие "свои автографы на книге "Слово Ново"". "Владимир Сорокин. Людмила Улицкая. Виктор Ерофеев. Скинулись на кровь. Отмыться будет непросто", - резюмировал Дмитрий Киселев.

Писатель Виктор Ерофеев в интервью DW заявил, что думает подать в суд на российского ведущего и обсудит это с Владимиром Сорокиным. "Я в самом деле собираюсь подать в суд на Киселева, потому что то, что он сказал на многомиллионную аудиторию, это клевета. Это фейк", - заявил Ерофеев.

О какой книге с автографами Улицкой, Сорокина и Ерофеева идет речь?

В Вильнюсе проходил аукцион в поддержку военного подразделения Легион "Свобода России", воюющего в Украине. Книгу на аукционе в Литве выставил в качестве лота известный галерист Марат Гельман. Об этом он уже сделал заявление в своем аккаунте в Facebook. Автографы писателей Сорокина, Ерофеева и Улицкой действительно были на страницах этого экземпляра. Оставили они их в Берлине, где проходила презентация книги: 18 октября в немецкой столице была представлена новая книга-альманах "Слово Ново. Выход", составленная из прозы и поэзии на русском языке.

Нападки Киселева и российских СМИ писатели Людмила Улицкая, Виктор Ерофеев и Владимир Сорокин уже прокомментировали в своем публичном обращении: "Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману книга - его собственность, коей он вправе сам распоряжаться. За время нашей писательской деятельности мы подписали сотни книг, некоторые из которых выставлялись их владельцами на различных аукционах".

Надо отметить, что это уже не первый громкий скандал, который связан с именем известного галериста Гельмана. После открытия берлинской выставки по мотивам романа "Голубое сало" Владимира Сорокина в галерее Guelman und Unbekannt разгорелся скандал на тему искусственного интеллекта. Есть ли сейчас, в ситуации с книгой, претензии к Марату Гельману? DW задала этот вопрос Виктору Ерофееву. "У каждого есть своя свобода воли, поэтому было бы нелепо, если бы я предъявлял претензии Марату, которой распоряжался этой книгой, потому что это - его собственность, а мы только оставили подписи. С другой стороны, конечно, во время войны надо быть аккуратным. И я не могу сказать, что это была очень аккуратная акция с его стороны", - ответил DW писатель.

Марат Гельман, Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин и Людмила Улицкая на презентации книги "Слово Ново. Выход" в Берлине 18 октября 2023 года Фото: Privat

В интервью DW Ерофеев также прокомментировал первую реакцию своих коллег. "Первое, что сказал Сорокин: "Жалко, что книги не будут продаваться". Я его полностью понимаю. Это будет обидно, потому что наши книги, и Люсины (Улицкой. - Ред.), и Сорокина, и мои, они продавались свободно". Ерофеев подчеркнул, что он и его коллеги "готовы жертвовать на какие-то благотворительные акции", но на не на "то, что связано с войной, с убийствами". "Писатель не может собирать на войну", - считает Ерофеев. О том, что такие случаи есть и что русскоязычные писатели собирают средства в поддержку военных, Ерофееву известно: "У каждого своя позиция. У нас - такая".

Судьбоносный альманах "Слово Ново. Выход"

Добавим, что накануне презентации книги "Слово Ново. Выход", которая прошла в середине октября в немецкой столице, Виктор Ерофеев в беседе с DW подчеркнул особое значение этого "альманаха русского свободного слова". По словам писателя, вся книга - о человеческом достоинстве. В литературный сборник вошли проза и поэзия 50 писателей - в том числе из России и Украины. Работу над составлением альманаха Виктор Ерофеев начал еще в 2021 году. В его биографии это уже второй альманах. И оба сыграли роковую роль в судьбе писателя.

Виктор Ерофеев и Владимир Сорокин на презентации книги в Берлине Фото: Privat

"С этими двумя альманахами выходят почти параллельные истории. Тот альманах (благодаря Виктору Ерофееву в советские времена вышел альманах "Метрополь". - Ред.) сыграл страшную роль в судьбе моего отца. Он просто потерял работу посла в Вене. Не каждый дипломат идет на такие страшные потери. Он же потерял работу потому, что он отказался давить на меня, чтобы я отрекся от альманаха", - рассказывает Виктор Ерофеев. Какую роль нынешний альманах сыграет в его судьбе, а также в судьбе его коллег, покажет время. Или расскажет Дмитрий Киселев.

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