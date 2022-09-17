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Дмитрий Киселев (фото из архива)
Дмитрий Киселев (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/Artyom Geodakyan
ПреступностьРоссия

В Крыму сожгли две машины телеведущего Дмитрия Киселева

Жан Рофе
7 мин. назад

Неизвестный устроил пожар у виллы гендиректора МИА "Россия сегодня" в Коктебеле. В результате сгорели внедорожник и гольфкар. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело.

https://www.dw.com/ru/v-krymu-sozgli-dve-masiny-televedusego-dmitria-kiseleva/a-63160557

В аннексированном Крыму разыскивают неизвестного, который в ночь на субботу, 17 сентября, поджег два легковых автомобиля у виллы российского телеведущего Дмитрия Киселева на улице Айвазовского в Коктебеле. Об этом сообщили Telegram-каналы "Осторожно, новости", "Mash на волне" и "ЧП / Крым".

Инцидент произошел около двух часов ночи. Сотрудники полиции склонны считать, что целью поджигателя были именно автомобили Киселева, пишут "Осторожно, новости". Предположительно, за поджог ответственен мужчина, который проник на виллу в медицинской маске и бахилах. Согласно фотографиям с места происшествия, сгорели внедорожник Land Rover и машина для гольфа.

По данным "Осторожно, новости", возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Региональное управление МВД также сообщило о возбуждении дела из-за поджога двух машин в поселке Коктебель, не уточняя имя их владельца. Телеведущий пока не комментировал сообщения о поджоге.

Дмитрий Киселев возглавляет государственную медиагруппу МИА "Россия сегодня". В марте 2014 года после аннексии Россией украинского полуострова Крым он был включен в санкционный список Евросоюза.

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