В Крыму сожгли две машины телеведущего Дмитрия Киселева

Неизвестный устроил пожар у виллы гендиректора МИА "Россия сегодня" в Коктебеле. В результате сгорели внедорожник и гольфкар. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело.

В аннексированном Крыму разыскивают неизвестного, который в ночь на субботу, 17 сентября, поджег два легковых автомобиля у виллы российского телеведущего Дмитрия Киселева на улице Айвазовского в Коктебеле. Об этом сообщили Telegram-каналы "Осторожно, новости" , "Mash на волне" и "ЧП / Крым" .

Инцидент произошел около двух часов ночи. Сотрудники полиции склонны считать, что целью поджигателя были именно автомобили Киселева, пишут "Осторожно, новости". Предположительно, за поджог ответственен мужчина, который проник на виллу в медицинской маске и бахилах. Согласно фотографиям с места происшествия, сгорели внедорожник Land Rover и машина для гольфа.

По данным "Осторожно, новости", возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Региональное управление МВД также сообщило о возбуждении дела из-за поджога двух машин в поселке Коктебель, не уточняя имя их владельца. Телеведущий пока не комментировал сообщения о поджоге.

Дмитрий Киселев возглавляет государственную медиагруппу МИА "Россия сегодня". В марте 2014 года после аннексии Россией украинского полуострова Крым он был включен в санкционный список Евросоюза.

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