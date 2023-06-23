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Людмиле Улицкой вручена премия мира имени Ремарка

Евгений Жуков
14 мин. назад

Присуждая премию мира Улицкой, жюри хотело дать понять, что не все россияне несут ответственность за войну в Украине, отметила бургомистр Оснабрюка. Украинский художник Майдуков не приехал на вручение ему спецпремии.

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Людмила Улицкая
Людмила УлицкаяФото: DW

Живущей с 2022 года в Берлине российской писательнице Людмиле Улицкой вручения премия мира имени Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque). Церемония награждения прошла в 125-ю годовщину со дня рождения немецкого писателя - вечером в четверг, 22 июня, в его родном городе Оснабрюке.

Руководительница берлинского Центра исследований антисемитизма Штефани Шюлер-Шпрингорум (Stefanie Schüler-Springorum) отметила в своей речи, что Улицкая относится к наиболее решительным противникам войны, напомнив, что писательница выступала против российских войн в Чечне, Грузии и Крыму.

По словам бургомистра Оснабрюка Катарины Пёттер (Katharina Pötter), присуждая эту премию российской писательнице, город и организационный комитет хотели, помимо прочего, обратить внимание, что не все россияне несут ответственность за войну в Украине. "Этой наградой мы также хотим дать понять, что не существует такого понятия, как коллективная вина", - отметила она.

Украинский лауреат не приехал на церемонию награждения

Комментируя присуждение специальной премии украинскому художнику и иллюстратору Сергею Майдукову, Пёттер указала, что намерением жюри было обозначить свою позицию по отношению к нарушающей международное право войне против Украины. "Мы искали того, кто сам борется и переживает этот конфликт - кто является не только наблюдателем, но и пострадавшим. И еще мы хотели этой наградой показать, что эта война касается всех нас", - приводит слова Катарины Пёттер агентство KNA.

После объявления лауреатов премии имени Ремарка Сергей Майдуков заявил, что предпочел бы приехать на вручение не в тот же день, когда будут награждать Улицкую, поскольку в его жизни "было достаточно российского присутствия".

Премия мира имени Ремарка была учреждена властями Оснабрюка в 1991 году. Награду вручают каждые 2 года. Денежный эквивалент премии мира составляет 25 тысяч евро, а специальной премии - 5 тысяч. Среди лауреатов прошлых лет - Лев Копелев, Светлана Алексиевич и Юрий Андрухович. 

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