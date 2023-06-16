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Людмила Улицкая получила немецкую премию Гюнтера Грасса

Дмитрий Вачедин
10 мин. назад

Российская писательница стала первой иностранкой, получившей важную литературную премию имени немецкого классика. Жюри, выбирающее лауреата, состоит из писателей.

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Людмила Улицкая
Людмила УлицкаяФото: Claudia Thaler/dpa/picture alliance

Первые лица немецкого города Любека - председатель городского парламента Клаус Пушаддель (Klaus Puschaddel) и бургомистр Ян Линденау (Jan Lindenau) -  вручают в пятницу, 16 июня, литературную премию имени знаменитого немецкого писателя Гюнтера Грасса (Günther Grass) российской писательнице Людмиле Улицкой. Эта премия была только недавно учреждена и вручается во второй раз. Она заменила собой учрежденную самим Грассом премию, которая носила название "От писателей - писателям" и вручалась с 2011 по 2019 годы.

После смерти Грасса в 2015 году премию переименовали в его честь, сохранив принцип: жюри состоит из писателей, в основном, входящих в литературную группу "Любекские литературные встречи" (Lübecker Literaturtreffen) - это ученики и единомышленники Грасса. После переименования премии ее поддержали и городские власти Любека, вручающие лауреату 10 тысяч евро.

Первая премия иностранному автору

В этом году в жюри премии вошли немецкие писатели Норберт Ниман (Norbert Niemann), Тильман Шпенглер (Tilman Spengler), Феридун Займоглу (Feridun Zaimoglu) и другие. Премия, даже если учитывать период "От писателей - писателям", впервые вручается иностранному автору. В сообщении организаторов особо отмечается, что Улицкая является противницей политики Владимира Путина и с момента начала полномасштабной агрессии России против Украины живет в Берлине.

"Людмила Улицкая удостаивается премии имени Гюнтера Грасса ганзейского города Любека 2023 года за все ее творчество в совокупности. Используя разные писательские техники, она разбавляет сюжеты анекдотами и описаниями ярких персонажей, объединяя их в широкую картину общества - то в виде гротеска, то как пример мастерского реализма, то в форме эпического описания эпохи", - так формулирует заслуги писательницы жюри.

Состоящее из писателей жюри увидело в творчестве Улицкой вызов, который писательница бросает как "прошлому, так и нынешнему режиму насилия и политического произвола". Она противопоставляет ему "надежду, юмор и свободу духа", говорится в сообщении жюри.

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