Гюнтер Грасс: этапы жизни

16 октября 1927 года, ровно 95 лет назад, родился выдающийся немецкий писатель Гюнтер Грасс, чье литературное мастерство отмечено Нобелевской премией. Жизнь этого могучего интеллектуала сродни яркой книге.

Сенсационный успех Гюнтеру Грассу (Günter Grass, 1927-2015) принес первый же вышедший из-под его пера роман "Жестяной барабан" (1959). В 1979 году роман был экранизирован. Фильм, поставленный Фолькером Шлёндорфом (Volker Schlöndorff), стал первой немецкой лентой, удостоенной "Оскара".

Кадр из фильма "Жестяной барабан" Фото: Imago/AGD

Нобелевская премия в области литературы

Гюнтеру Грассу вручают Нобелевскую премию Фото: Tobias Rostlund/Pressens Bild/dpa/picture-alliance

Роман "Жестяной барабан" также стал тем произведением, значимость которого особо отметил Нобелевский комитет, присудив в 1999 году Гюнтеру Грассу Нобелевскую премию в области литературы. В его "дерзко-мрачных притчах показано забытое лицо истории", - так обосновал свое решение Нобелевский комитет.

Гитлерюгенд

Члены гитлерюгенда в Гданьске Фото: Getty Images

Показывать "забытое лицо истории" Грасс стремился на протяжении всей своей жизни. Он родился 16 октября 1927 года в Данциге (ныне Гданьск) в простой семье. Как и большинство его сверстников, в юности был членом гитлерюгенда. В журнале, выпускаемом этой молодежной организацией НСДАП, публиковались его первые литературные сочинения.

Служба в войсках СС

Карточка военнопленного Гюнтера Грасса Фото: Sean Gallup/Getty Images

Во время Второй мировой войны Грасс добровольцем пошел служить в вермахт, а когда ему исполнилось 17 лет, стал солдатом гитлеровских войск СС (Waffen-SS). В конце войны Грасс попал в американский плен. В том, что он добровольно пошел в армию и состоял в рядах войск СС, писатель признался лишь в 2006 году. При этом он уверял, что не совершал военных преступлений и не сделал ни единого выстрела.

"Группа 47"

Первое издание романа "Жестяной барабан" Фото: picture-alliance/ dpa

После войны Грасс обучался профессии каменотеса, а затем изучал скульптуру и живопись. В 1950-е годы стал выставлять свои скульптурные и графические работы и начал заниматься литературой. Он сам иллюстрировал почти все свои книги. Влиятельная литературная "Группа 47" приняла его в свои ряды. На ее собраниях Грасс впервые прочел фрагменты из романа "Жестяной барабан".

Политическая деятельность

Гюнтер Грасс участвовал в предвыборных кампаниях СДПГ Фото: Dieter Klar/picture alliance

Грасс активно участвовал в политической жизни Западной Германии. В 1960-е годы он даже принимал участие в предвыборных кампаниях Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Будучи по убеждениям социал-демократом, сам он в этой партии состоял лишь в 1982-1992 годах - вышел, считая, что СДПГ слишком "поправела".

Литературная неудача

Марсель Райх-Раницкий на обложке журнала Der Spiegel

В 1995 году на обложке еженедельника Der Spiegel появилось пикантное фото: ведущий немецкий литературный критик и публицист Марсель Райх-Раницкий (Marcel Reich-Ranicki) разрывает новый роман Грасса "Бескрайнее поле". В нем Грасс критически оценивал объединение Германии и с ностальгией писал о бывшей ГДР. При этом критики резко отрицательно оценили прежде всего литературные качества романа.

Литературная сенсация

Лайнер "Вильгельм Густлофф" Фото: ullstein bild

Настоящей литературной сенсацией стал роман "Траектория краба" ("Im Krebsgang"), написанный Грассом в 2002 году. В центре сюжета - гибель германского лайнера "Вильгельм Густлофф" с тысячами гражданских беженцев из Восточной Пруссии на борту. В 1945 году судно затонуло в Балтийском море после торпедной атаки советской подлодки.

Обвинения в двойной морали

Автопортрет Гюнтера Грасса в рукописи "Луковицы памяти" Фото: picture-alliance/dpa/M. Scholz

В автобиографической книге Грасса "Луковица памяти", вышедшей в свет в 2006 году, писатель впервые обнародовал факт своей добровольной службы в вермахте и войсках СС. Грасса, всегда претендовавшего на роль нравственного учителя общества, обвинили в двойной морали и усмотрели в его признании пиарную уловку. Спрос на книгу действительно был огромный. Она сразу же попала в список бестселлеров.

Стихи против Израиля

Гюнтер Грасс в немецком ПЕН-центре Фото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Под градом критики Грасс вновь оказался в 2012 году, накануне своего 85-летия. Газета Süddeutsche Zeitung опубликовала его стихотворение "Не могу молчать". За его выпады в адрес Израиля, от которого Грасс хотел защитить, например, Иран, очень многие обвинили писателя в невежестве и антисемитизме.

Человек со своей позицией

Гюнтер Грасс в Любеке Фото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance

Как бы там ни было, но на протяжении всей своей жизни Гюнтер Грасс занимал активную жизненную и гражданскую позицию. Она не всегда была однозначной и вызывала как откровенное восхищение, так и категорическое неприятие.