Людмила Улицкая стала лауреатом премии мира имени Ремарка

Учредители награды отметили важность языка человечности во время войны России против Украины. Писательнице из РФ присуждена премия мира, украинскому художнику Сергею Майдукову - специальная награда.

Российская писательница Людмила Улицкая, с 2022 года живущая в Берлине, стала лауреатом премии мира имени Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque). Об этом власти Оснабрюка - родного города немецкого писателя - сообщают в пятницу, 14 апреля. Кроме того, специальная награда присуждена украинскому художнику Сергею Майдукову, чьи зарисовки военных будней Киева и других украинских городов облетели страницы многих газет мира.

"Мы хотим, чтобы премия мира имени Ремарка в этом году воспринималась как признак надежды. Последнее слово не должно быть за логикой войны. Последнее слово должно быть за языком человечности, который объединяет и людей из враждующих государств. Жестокость войны не должна заставить замолчать язык литературы и искусства", - подчеркнула председатель жюри Сюзанна Менцель-Ридль (Susanne Menzel-Riedl).

Церемонии вручения пройдут в разные даты

Награда будет вручена Улицкой 22 июня, в 125-ю годовщину со дня рождения Ремарка. Майдуков же намерен получить премию позднее, поскольку сейчас у него нет возможности выезжать из Украины на культурные мероприятия. Кроме того, художник объяснил, что в его жизни "было достаточно российского присутствия", поэтому он предпочел бы "приехать в другой день".

Премия мира имени Ремарка была учреждена властями Оснабрюка в 1991 году. Награду вручают каждые 2 года. Денежный эквивалент премии мира составляет 25 тысяч евро, а специальной премии - 5 тысяч.

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