Людмила Улицкая стала лауреатом премии мира имени Ремарка
Павел Мыльников
59 мин. назад
Учредители награды отметили важность языка человечности во время войны России против Украины. Писательнице из РФ присуждена премия мира, украинскому художнику Сергею Майдукову - специальная награда.
https://p.dw.com/p/4Q4XK
Реклама
Российская писательница Людмила Улицкая, с 2022 года живущая в Берлине, стала лауреатом премии мира имени Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque). Об этом власти Оснабрюка - родного города немецкого писателя - сообщают в пятницу, 14 апреля. Кроме того, специальная награда присуждена украинскому художнику Сергею Майдукову, чьи зарисовки военных будней Киева и других украинских городов облетели страницы многих газет мира.
"Мы хотим, чтобы премия мира имени Ремарка в этом году воспринималась как признак надежды. Последнее слово не должно быть за логикой войны. Последнее слово должно быть за языком человечности, который объединяет и людей из враждующих государств. Жестокость войны не должна заставить замолчать язык литературы и искусства", - подчеркнула председатель жюри Сюзанна Менцель-Ридль (Susanne Menzel-Riedl).
Церемонии вручения пройдут в разные даты
Награда будет вручена Улицкой 22 июня, в 125-ю годовщину со дня рождения Ремарка. Майдуков же намерен получить премию позднее, поскольку сейчас у него нет возможности выезжать из Украины на культурные мероприятия. Кроме того, художник объяснил, что в его жизни "было достаточно российского присутствия", поэтому он предпочел бы "приехать в другой день".
Премия мира имени Ремарка была учреждена властями Оснабрюка в 1991 году. Награду вручают каждые 2 года. Денежный эквивалент премии мира составляет 25 тысяч евро, а специальной премии - 5 тысяч.
Смотрите также:
Людмила Улицкая: "Голос протестный есть, но плохо слышен"