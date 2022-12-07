Российская поэтесса удостоена немецкой литературной премии

Мария Степанова, московская поэтесса, писательница, главред проекта Colta.ru, живущая сейчас в Берлине, удостоена Лейпцигской литературной премии за вклад в европейское взаимопонимание-2023 - за стихотворный сборник "Девочки без одежды". Об этом стало известно в среду, 7 декабря. Жюри особенно выделило Степанову за "безусловность, с которой она настаивает на поэтическом восприятии мира", и умение, заглядывая в своих произведениях на самое дно, дарить надежду.

"Она способствует тому, что неимперская Россия обретает литературный голос - достойный того, чтобы его услышали по всей Европе", - уверены члены жюри престижной премии. Произведения Марии Степановой , как поэтические, так и прозаические, неоднократно переводились на английский, немецкий, иврит, испанский, итальянский, финский, французский и другие языки.

Лейпцигская литературная премия за вклад в европейское взаимопонимание вручается ежегодно, начиная с 1994 года, и является одной из самых весомых литературных наград в Германии. Торжественное награждение должно состояться на открытии Лейпцигской книжной ярмарки - 26 апреля 2023 года.

Смотрите также: