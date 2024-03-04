"Мама, я в Берлине". Город без лиц от Александра Виноградова

Александр Виноградов - самостоятельный художник уже почти 10 лет. Но любители искусства продолжают связывать его имя с известным на постсоветском пространстве дуэтом Виноградов и Дубосарский. Знаменитое партнерство родилось в 1994 году, художники быстро добились успеха на художественном рынке постсоветской России, а вскоре вышли на мировой уровень. Виноградов и Дубосарский, используя живописные клише и приемы классического советского художника, создавали абсурдистские картины в ярком авторском стиле. Для своей первой серии Виноградов и Дубосарский изобрели жанр, пародирующий потоковую работу мастера кисти.

Виноградов и Дубосарский - творческий дуэт

"Наш успех начался в 1994 году с проекта "Картины на заказ". Мы придумывали, что нам некое официальное учреждение заказало картину: для тюрьмы ("Есенин в березовой роще"), для музея ("Пикассо в Москве"), для армии. Мы сознательно взяли тяжелый и неповоротливый художественный язык и поменяли сам смысл изображений для институций. Парадный портрет в стиле "два вождя после дождя", но вместо вождя, например, Шварценеггер. В общем такой голливудско-советский микс, - рассказывает Александр Виноградов.

В 2000-х дуэт уже разъезжал по всему миру, их выставки проходили в США и Европе, Виноградов и Дубосарский представляли страну на Венецианской биеннале. После целого ряда крупных ретроспективных показов в крупнейших музеях Москвы, в 2014 году дуэт распался. Случился кризис, накопилась усталость друг от друга, говорит Александр, захотелось реализоваться в сольном творчестве.

Художник Александр Виноградов Фото: DW

"Было достаточно тяжело, не буду скрывать. В самом начале были моменты, когда казалось, что у меня одного ничего не получится. Больше всего в первое время я скучал о диалоге, который мы постоянно вели во время работы, что-то обсуждали, спорили, - вспоминает художник. - Но мы до сих пор остались друзьями, созваниваемся. И может быть, даже еще что-то вместе сделаем".

Первая персональная выставка Александра Виноградова прошла в Москве в 2016 году и называлась "Пространственно-временной континуум". Работы были вдохновлены путешествием из Петербурга в Москву и передавали ощущение беспрерывного движения проносящихся за окном видов провинциальной России.

Художник исследует Берлин виртуально

Открывшаяся в галерее Гельмана выставка "Мама, я в Берлине", кажется логичным продолжением художественного путешествия Виноградова. Картины стилизованы под изображения с гугл-карт, на них нанесены стрелочки с указаниями улиц, а лица людей размыты. Но это не просто художественный прием, Виноградов в самом деле непосредственно использовал в работе электронный сервис. Художник рассказывает, что открыл его для себя в ковид, в вынужденной изоляции. Электронные карты позволяли путешествовать по любому городу, и однажды художник, "гуляя" по своему кварталу, увидел себя, курящего на балконе. Теперь у Александра Виноградова есть уже несколько серий работ, изображающих мировые столицы, Париж, Нью-Йорк, Лондон, которые художник исследует виртуально. Берлинская серия - это digital-painting, работы созданы на планшете и после распечатаны на холстах.

"Мне очень нравится эта техника быстротой, мобильностью. Считаю, что неважно какое медиа ты используешь - акварель, масло или диджитал. Сложнее всего найти сюжет для картины, много времени уходит на то, чтобы, бродя по виртуальному городу, найти красоту", - рассказывает художник.

"Это глобальный проект, охватывающий весь мир. Механическая фиксация реальности на 360 градусов - это новое описание мира. Одновременно это сам по себе странный мир, где мы гуляем, не выходя из дома. Меня интересует обезличенная фиксация мира с одной стороны, и с другой - помещение художника в центр цифрового пространства. Персонажи работ обезличены, неузнаваемы, их лица стерты. Мир как реальность, не зависящая от позиции, понимания и восприятия субъекта. Google - как новый поп-архетип", - написал в тексте к выставке Виноградов.

Милан. "Кто понял жизнь, тот не торопится"

Несколько лет назад, еще до ковида, художник с семьей переехали жить в Милан. Кажется, этот город очень подходит живописной манере Виноградова, солнечной, светлой, насыщенной.

"Там счастливые люди живут, - признается художник. - Они всегда готовы помочь, отзывчивые, и никогда не спешат - "кто понял жизнь, тот не торопится". Конечно, есть из-за этого некоторые неудобства, когда все делается не сразу. Но я стараюсь перенимать их образ мышления и тоже не торопиться".

Берлин на картинах Виноградова тоже наполнен итальянским духом, залит светом и наполнен счастливыми людьми. Они обнимаются, фотографируются перед достопримечательностями, гуляют по улицам. У них нет лиц, но есть настроение, эмоции, энергия. На картинах изображены как туристические места - Берлинская стена, Чекпойнт Чарли - так и безымянные улицы и парки. Механически фиксированную реальность Виноградов переписывает в авторском стиле и оживляет новыми смыслами.

Фото: DW

"Люди здесь - главное. Они построили этот город, живут в нем, любят его. Нарисовать человека без лица гораздо сложнее", - говорит Виноградов.

На выставку художник привез и свои скульптуры. Он увлекся их созданием совсем недавно. Это поп-артовски раскрашенные деревянные полуметровые фигуры мужчин и женщин, как будто сошедших с картин Виноградова. Моделями для них он выбирал настоящих моделей с модных показов.

Художник о войне: "Не знаю, кто может поддерживать все это безумие"

Начало войны сильно повлияло на художника. Долгое время он не мог писать картины. "Я не знаю, кто может поддерживать все это безумие", - говорит Виноградов, который родился и вырос в Москве. В недавней поездке на родину художник увидел, как изменился город: "Люди как будто придавлены чем-то тяжелым. Боятся говорить, всего боятся".

Несмотря ни на что, художник надеется, что когда-нибудь выставка этой серии сможет пройти и в Москве. "Материал у меня собран", - говорит Виноградов.

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