Шэрон Стоун открыла выставку своих картин в Берлине

Шэрон Стоун открыла выставку своих картин в Берлине19 февраля 2024 г.
Торжественное открытие экспозиции живописных работ актрисы и звезды культового фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун под названием "Тотем" ("Totem") состоялось в Берлине в прошедшую субботу, 17 февраля. Выставка в галерее Deschler продлится до 18 мая 2024 года.
"Я говорю им: ты так прекрасна! Посмотри на себя, ты, прекрасное создание", - по словам художницы, именно таким образом она обращается к своим работам. "Актерство - это командный спорт. И когда работа завершена, есть еще режиссер монтажа, который ее режет и компонует", - говорит 65-летняя кинодива. А в живописи все иначе: художник - один на один с полотном.
Заниматься живописью Шэрон Стоун любила с детства, особенно много рисовала во время пандемии коронавируса, а сейчас работает с холстами и красками по 17 часов в день. Актриса очень рада тому, что ее первая выставка в Европе проходит именно в Берлине. По картинам, как она говорит, можно проследить ее жизнь: от сложных взаимоотношений с мужчинами - до политических предпочтений.
Шэрон Стоун критику всерьез не воспринимает
К критике в свой адрес Стоун-художница относится философски. По ее словам, она уже проходила все это после съемок "Основного инстинкта". Рецензии на фильм были нелицеприятные. "Зато потом он стал настоящим хитом, и не только в моем городе, и не только в Америке, но во всем мире, не правда ли?" - справедливо отметила Шэрон Стоун на открытии выставки.
На создание картин актрису, по ее словам, вдохновляют другие смелые женщины, не готовые ограничивать себя рамками одного рода занятий. Как говорит Стоун, только благодаря мужеству сильных и смелых личностей можно преодолеть "ужасные времена, в которые мы живем". "И я думаю, что мы сможем сделать это только благодаря женщинам", - заявила кинозвезда.
Не обошлось на открытии выставки и без политических заявлений. По словам Шэрон Стуон, ей сейчас очень не хватает в политике интеллектуалов, а Дональд Трамп, считает она, "должен сидеть в тюрьме до конца своих дней". Политики долгие годы ограничивали людей в доступе к образованию, именно поэтому многие зачастую не осознают, что ими манипулируют, уверена актриса. "Теперь мы имеем дело с самовлюбленными персонажами, которые создают хаос вокруг себя и приводят общество к войнам", - считает Шэрон Стоун.
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