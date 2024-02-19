Шэрон Стоун открыла выставку своих картин в Берлине

Торжественное открытие экспозиции живописных работ актрисы и звезды культового фильма "Основной инстинкт" Шэрон Стоун под названием "Тотем" ("Totem") состоялось в Берлине в прошедшую субботу, 17 февраля. Выставка в галерее Deschler продлится до 18 мая 2024 года.

"Я говорю им: ты так прекрасна! Посмотри на себя, ты, прекрасное создание", - по словам художницы, именно таким образом она обращается к своим работам. "Актерство - это командный спорт. И когда работа завершена, есть еще режиссер монтажа, который ее режет и компонует", - говорит 65-летняя кинодива. А в живописи все иначе: художник - один на один с полотном.

Заниматься живописью Шэрон Стоун любила с детства, особенно много рисовала во время пандемии коронавируса, а сейчас работает с холстами и красками по 17 часов в день. Актриса очень рада тому, что ее первая выставка в Европе проходит именно в Берлине. По картинам, как она говорит, можно проследить ее жизнь: от сложных взаимоотношений с мужчинами - до политических предпочтений.

Шэрон Стоун критику всерьез не воспринимает

К критике в свой адрес Стоун-художница относится философски. По ее словам, она уже проходила все это после съемок "Основного инстинкта". Рецензии на фильм были нелицеприятные. "Зато потом он стал настоящим хитом, и не только в моем городе, и не только в Америке, но во всем мире, не правда ли?" - справедливо отметила Шэрон Стоун на открытии выставки.

65-летняя кинозвезда в Берлине. 17 февраля 2024 года Фото: Eva Oertwig/SCHROEWIG

Картина "River" Фото: Sharon Stone/Galerie Deschler Berlin

Диптих "Please Don’t Step on the Grass" Фото: Sharon Stone/Galerie Deschler Berlin

На создание картин актрису, по ее словам, вдохновляют другие смелые женщины, не готовые ограничивать себя рамками одного рода занятий. Как говорит Стоун, только благодаря мужеству сильных и смелых личностей можно преодолеть "ужасные времена, в которые мы живем". "И я думаю, что мы сможем сделать это только благодаря женщинам", - заявила кинозвезда.

Не обошлось на открытии выставки и без политических заявлений. По словам Шэрон Стуон, ей сейчас очень не хватает в политике интеллектуалов, а Дональд Трамп, считает она, "должен сидеть в тюрьме до конца своих дней". Политики долгие годы ограничивали людей в доступе к образованию, именно поэтому многие зачастую не осознают, что ими манипулируют, уверена актриса. "Теперь мы имеем дело с самовлюбленными персонажами, которые создают хаос вокруг себя и приводят общество к войнам", - считает Шэрон Стоун.

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