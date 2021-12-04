 Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.12.2021

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Культура и стиль жизни

Сильвестр Сталлоне открыл в Германии выставку своих картин

Сталлоне с юности увлечен живописью, а 3 декабря в Хагене открылась выставка картин, написанных им в разные годы. Обширная экспозиция приурочена к юбилею знаменитого актера: в этом году ему исполнилось 75 лет.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне: весь мир знает его как Рокки или Рэмбо. Однако на этот раз в Германию он приехал не ради рекламы очередного кинопроекта. Дело в том, что в Музее Карла Эрнста Остхауса (Osthaus Museum Hagen) в немецком городе Хагене открылась выставка его картин. Экспозиция приурочена к юбилею Сталлоне: в 2021 году ему исполнилось 75 лет.

Сильвестр Сталлоне

Рисует он давно - с юных лет. Выставка в Германии - не первая, но она наиболее подробно знакомит с творчеством актера. В Хаген привезли 50 живописных работ Сильвестра Сталлоне, среди которых - автопортреты и очень ранние работы, которые до сих пор широкой публике не демонстрировались. 

Сталлоне на выставке своих работ в Ницце. Музей современного искусства MAMAC, 2015 год

Сталлоне на выставке своих работ в Ницце. Музей современного искусства MAMAC, 2015 год

Сталлоне рисует сам и активно коллекционирует произведения искусства. Ранее выставки картин Сталлоне уже проводились в Санкт-Петербурге и Ницце.

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    Автор: Дарья Брянцева


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