В Дюссельдорфе открылась исключительно звездная выставка

В NRW-Forum можно посмотреть на фотопортреты, созданные рок-звездой Брайаном Адамсом, и на абстрактные картины кисти выдающегося теннисиста Михаэля Штиха.

Новая экспозиция в выставочном зале NRW-Forum в Дюссельдорфе знакомит публику с произведениями живописи и видеоарта, инсталляциями и художественными фотографиями, созданными знаменитыми музыкантами, актерами, спортсменами, известными политиками, писателями, модельерами. То есть представленные на выставке произведения созданы знаменитостями, для которых искусство - это хобби.

Все авторы - звезды, каждый - в своей области. И ни один из них не видел академию художеств, так сказать, изнутри - то есть не получил профессионального художественного образования. Однако их работы, считают устроители, вполне достойны того, чтобы их показали в музейных залах.

Немецкий поп-музыкант Тим Бендцко на фоне своих работ Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

В одном из залов выставки представлены работы Жозефин Хеннинг - немецкой футболистки Фото: David Young/dpa/picture alliance

Харальд Глёклер - гламурный немецкий дизайнер и любитель фотоарта Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

"Зеленый" политик и любитель цветов Антон Хофрайтер Фото: Thomas Schroeer/Geisler-Fotopress/picture alliance

Теннисист Михаэль Штих со своими абстракциями Фото: David Young/dpa/picture alliance

Рок-звезда Брайан Адамс создает фотопортреты, фронтмен The Libertines Пит Доэрти - арт-коллажи, немецкий теннисист и победитель Уимблдонского турнира Михаэль Штих (Michael Stich) увлекается абстакной живописью, депутат бундестага от "зеленых" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) рисует яркие цветочные композиции.

Всего на выставке представлены работы 18 знаменитостей. Экспозиция под названием "Beyond Fame" открылась в Дюссельдорфе в пятницу, 18 августа, и продлится до 21 января 2024 года.

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