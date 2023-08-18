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В Дюссельдорфе открылась исключительно звездная выставка

Вера Фридрих
22 мин. назад

В NRW-Forum можно посмотреть на фотопортреты, созданные рок-звездой Брайаном Адамсом, и на абстрактные картины кисти выдающегося теннисиста Михаэля Штиха.

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Фотоработы Брайана Адамса на выставке в Дюссельдорфе
Фотоработы Брайана Адамса на выставке в ДюссельдорфеФото: David Young/dpa/picture alliance

Новая экспозиция в выставочном зале NRW-Forum в Дюссельдорфе знакомит публику с произведениями живописи и видеоарта, инсталляциями и художественными фотографиями, созданными знаменитыми музыкантами, актерами, спортсменами, известными политиками, писателями, модельерами. То есть представленные на выставке произведения созданы знаменитостями, для которых искусство - это хобби.

Все авторы  - звезды, каждый - в своей области. И ни один из них не видел академию художеств, так сказать, изнутри - то есть не получил профессионального художественного образования. Однако их работы, считают устроители, вполне достойны того, чтобы их показали в музейных залах.

Немецкий поп-музыкант Тим Бендцко на фоне своих работ
Немецкий поп-музыкант Тим Бендцко на фоне своих работФото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance
работы Жозефин Хеннинг - немецкой футболистки
В одном из залов выставки представлены работы Жозефин Хеннинг - немецкой футболисткиФото: David Young/dpa/picture alliance
Харальд Глёклер - гламурный немецкий дизайнер и любитель фотоарта
Харальд Глёклер - гламурный немецкий дизайнер и любитель фотоартаФото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance
Политик Антон Хофрайтер
"Зеленый" политик и любитель цветов Антон ХофрайтерФото: Thomas Schroeer/Geisler-Fotopress/picture alliance
Теннисист Михаэль Штих со своими абстракциями
Теннисист Михаэль Штих со своими абстракциямиФото: David Young/dpa/picture alliance

Рок-звезда Брайан Адамс создает фотопортреты, фронтмен The Libertines Пит Доэрти - арт-коллажи, немецкий теннисист и победитель Уимблдонского турнира Михаэль Штих (Michael Stich) увлекается абстакной живописью, депутат бундестага от "зеленых" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) рисует яркие цветочные композиции. 

Всего на выставке представлены работы 18 знаменитостей. Экспозиция под названием "Beyond Fame" открылась в Дюссельдорфе в пятницу, 18 августа, и продлится до 21 января 2024 года.

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