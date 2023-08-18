В Дюссельдорфе открылась исключительно звездная выставка
Новая экспозиция в выставочном зале NRW-Forum в Дюссельдорфе знакомит публику с произведениями живописи и видеоарта, инсталляциями и художественными фотографиями, созданными знаменитыми музыкантами, актерами, спортсменами, известными политиками, писателями, модельерами. То есть представленные на выставке произведения созданы знаменитостями, для которых искусство - это хобби.
Все авторы - звезды, каждый - в своей области. И ни один из них не видел академию художеств, так сказать, изнутри - то есть не получил профессионального художественного образования. Однако их работы, считают устроители, вполне достойны того, чтобы их показали в музейных залах.
Рок-звезда Брайан Адамс создает фотопортреты, фронтмен The Libertines Пит Доэрти - арт-коллажи, немецкий теннисист и победитель Уимблдонского турнира Михаэль Штих (Michael Stich) увлекается абстакной живописью, депутат бундестага от "зеленых" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) рисует яркие цветочные композиции.
Всего на выставке представлены работы 18 знаменитостей. Экспозиция под названием "Beyond Fame" открылась в Дюссельдорфе в пятницу, 18 августа, и продлится до 21 января 2024 года.
Смотрите также: