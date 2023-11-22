В Берлине показали советских космонавтов

Работы художников восточной и западной Германии висят в залах Новой Национальной галереи бок о бок. В Берлине открылась выставка об искусстве во время "холодной войны".

Выставка "Испытание на прочность. Искусство между политикой и обществом" исследует выражение в искусстве послевоенного конфликта между Востоком и Западом, абстракцией и фигуративным искусством, традиционными жанрами и новыми формами. 14 разделов выставки раскрывают главные художественные и социальные темы XX века такие как реализм и абстракция, политика и общество, поп-культура и феминизм, а также природа и экология.

Предельное напряжение в искусстве

Полуобнаженный человек на видео страдает. Он кричит, падает, истязает себя и делает много такого, из-за чего этот видеоряд транслируется в закрытой комнате с предупреждающей надписью на входе. Это Гюнтер Брус, один из самых радикальных представителей Венского акционизма - художественного направления, в котором участники отрицали традиционные формы искусства. Акционисты, чей пик известности пришелся на 1960-е, предпочитали шокировать общественность своими перформансами, в которых, часто через боль и насилие, исследовали пределы телесного. Перформанс Гюнтера Бруса "Stress Test" - одна из самых радикальных акций в истории искусства - дала название всей грандиозной выставке в Новой Национальной галерее.

Перформанс Гюнтера Бруса "Stress Test", 1970 год Фото: Günter Brus 2023

Раздел экспозиции, посвященный европейскому перформансу, может надолго увлечь зрителей. На множестве экранов здесь демонстрируется видеофиксация самых известных художественных акций. Среди них перформанс Йоко Оно "Cut a Piece" в Токио в 1964 году, исследующий формы насилия и жестокости в обществе. Художница предлагает публике свободу действия, и неподвижно сидит, пока любой желающий может взять ножницы и отрезать кусок ее одежды (на одном из поздних показов доведенный до исступления вседозволенностью зритель занес ножницы над головой художницы).

В перформансе Марины Абрамович 1976 года "Freeing the Body" камера снимает, как художница танцует под барабанные ритмы 8 часов без перерыва, пока не падает от истощения. Ее лицо закрыто тканью, тело обнажено. Так Абрамович критикует восприятие женщины в обществе, где преобладает власть мужчин.

Феминизм

Повысить видимость женщин-художниц - одна из задач, которую декларируют организаторы выставки. "Благодаря ключевым работам таких художниц, как Кики Когельник, Мария Лассниг, Ева Партум и Корнелия Шлейме, доля женщин-художниц в экспозиции увеличилась до 25 процентов - это в два раза больше по сравнению с предыдущей выставкой коллекции в Национальной галерее", - подчеркивают кураторы Йоахим Йегер (Joachim Jäger), Марта Смолинска и Майке Штайнкамп (Maike Steinkamp).

Важная персоналия в этом разделе выставки - польская художница Ева Партум. В 1970-е она резко выступала против полового неравенства в социалистической Польше и заявляла, что будет проводить свои акции обнаженной до тех пор, пока женщины в мире искусства не получат равные права. На выставке представлены ее фотоколлажи "Самоидентификация", где художница встраивает обнаженное тело в публичное пространство центральных площадей Варшавы. В своих перформансах, таких как разрезание свадебного платья, она сопротивляется традиционным ценностям и нормам. Работы Евы Партум, а также произведения австрийских художници Марии Лассниг и Кики Когельник впервые представлены в Национальной галерее.

Искусство, разделенное Стеной

Работы художников восточной и западной Германии висят в залах Новой Национальной галереи бок о бок. Организаторы приняли решение не разделять произведения из коллекции двух Национальных галерей (западной и восточной), которые были объединены только в начале 1990-х годов. Внимательному зрителю достаточно просто заметить разницу в направлениях развития художественной мысли в стране, разделенной Стеной. Общественное устройство решительным образом влияет на искусство, доказывают организаторы выставки. После 1945 года в мире, погруженном в "холодную войну", западные художники экспериментировали с абстракцией, в то время как Восточная Германия придерживалась социалистического реализма. Позже, в 60-е, экономический взлет в США привел к бурному развитию в западной культуре поп-арта, искусства мира потребления. К 70-м годам художественные линии социалистического и капиталистического лагерей сближаются, художников роднит разочарование в обществе, критика политической полярности, чувство потери гуманистических основ. Темы экологии, а также поиски собственной идентификации человека в современном мире интересует художников вне зависимости от среды обитания.

Выставка "Предельное напряжение. Искусство между политикой и обществом" Фото: Nationalgalerie - Staatliche Museen zu Berlin/Foto: David von Becker

Тяжеловесы выставки - Джозеф Бойс, Фрэнсис Бэкон, Марк Ротко, Роберт Раушенберг, Энди Уорхол и другие - даны в художественном контексте, окруженные работами современников. Экспозиция доказывает, что шедевры не рождаются в вакууме. В зале абстракций картина венгерской художницы Юдит Райгль соревнуется с произведениями американских художников Адольфа Готлиба и Морриса Луиса. Ранняя полуфигуративная работа австрийской художницы Марии Лассниг соседствует с поздней обнаженной фигурой кисти Пабло Пикассо и скульптурой Генри Мура. Скульптура сербки Ольги Йеврич взаимодействует с творчеством Карла Хартунга, а также с картинами Вилли Баумейстера и К.О. Гетца.

Знакомые лица: от шахтера до космонавта

Посетителей зала "Соцреализм" встречает работа большого формата "На безымянной высоте" лауреата Сталинской премии Бориса Неменского, выполненная в традиционном советском жанре. Привлекает внимание бюст шахтера Франца Франка работы скульптора Фрица Кремера, а также живописная работа Хорста Стремпеля "Обсуждение плана", где в фигуративных традициях школы советского авангарда изображена классическая производственная сцена. Работа Уве Пфайфера "Конец рабочего дня" по композиции и нарративу вызывает в памяти "Очередь" Алексея Сундукова, шедевр Русского музея - на обеих ироничных работах по диагонали вверх тянется безликая очередь из человеческих спин.

Одним из самых сильных впечатлений для российского посетителя экспозиции может стать монументальная картина "Космонавты" художника Юрия Королева. Мастер советской живописи, бывший директор Третьяковки, чьи мозаичные панно украшают московское метро, автор монументально-декоративных композиций "50-летие СССР" и "Радость труда" изобразил в полный рост группу мужчин в космических скафандрах. Это портретные изображения космонавтов соцлагеря, о чем свидетельствуют советские гербы и флаги союзных стран на их одежде. Для современного глаза работа выглядит китчевой, ироничной, карикатурной.

Выставка "Предельное напряжение. Искусство между политикой и обществом" продлится до сентября 2025 года.

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