Рубенс из Одессы. В Берлине показывают редкие картины

В Берлинской картинной галерее открылась выставка "Из Одессы в Берлин. Европейская живопись XVI-XIX веков", на которой представлено 12 полотен из Одесского музея западного и восточного искусства. Их можно увидеть до 28 апреля. Как пояснила журналистам директор музея Дагмар Хиршфельдер (Dagmar Hirschfelder), это лишь часть работ, которые удалось перевезти в немецкую столицу. В начале 2025 года пройдет еще одна выставка, на которой будут показаны 60 других экспонатов из коллекции одесского музея. Она продлится пять месяцев.

Не все картины добрались до Берлина

После начала войны из Одесского музея западного и восточного искусства на один из складов вблизи украинско-польской границы было перевезено на хранение 80 наиболее значимых картин. В процессе подготовки к выставке в Берлине выяснилось, что шесть картин не подлежат транспортировке в Германию. После длительных переговоров в сентябре 2023 года из Украины в немецкую столицу удалось привезти 74 произведения таких выдающихся художников, как Питер Пауль Рубенс, Франческо Граначчи, Рулант Саверей, Бернардо Строцци, Корнелис де Хем, Алессандро Маньяско, Андреас Ахенбах, Франс Халс и Фриц Таулов. В данный момент картины оформляют в новые рамки, консервируют и готовят к предстоящему показу.

В центре внимания - "Пьяный Геркулес"

Среди картин, отобранных для нынешней выставки в Берлине, главным произведением - по крайней мере, по формату - является "Пьяный Геркулес" Рубенса. Однако с точки зрения художественно-исторического значения одним из важнейших произведений коллекции стала "Мадонна на троне с младенцем и мальчиком Иоанном" - алтарный образ времен Высокого Возрождения, созданный Франческо Граначчи во Флоренции в 1519 году (заглавное фото). Стоит отметить, что в XIX веке эта картина хранилась в римско-католическом храме в Одессе.

Питер Пауль Рубенс "Пьяный Геркулес" Фото: Artcolor/picture alliance

Также на выставке привлекает внимание великолепный натюрморт Корнелиса де Хема. А картину Бернардо Строцци "Ecce Homo" ("Се Человек") выделяет ярко освещенная фигура Христа в окружении гротескно изображенных мучителей.

На картине голландского живописца Руланта Саверея - изысканный пейзаж "Рай", населенный различными дикими животными. Мастер, являвшийся придворным художником императора Священной Римской империи Рудольфа II, был превосходным пейзажистом.

Кроме того, подборка из 12 картин из Одессы содержит работы художников, которые не представлены в коллекции Берлинской картинной галереи .

Жюль-Алексис Мюнье "Ссора кучеров" Фото: Christoph Schmidt/Odessa Museum für westliche und östliche Kunst

Как, например, француз Жюль-Алексис Мюнье, чья крупноформатная картина "Ссора кучеров" выделяется своей напряженной композицией и контрастом между сценой жестокого убийства и умиротворяющего пейзажа, написанного в пастельных тонах.

Знак солидарности с Украиной

Одесский музей западного и восточного искусства, основанный в 1923 году, хранит обширную коллекцию художественных произведений и истории культуры. Тем не менее, он до сих пор был малоизвестен в Западной Европе. Выставка "Из Одессы в Берлин" призвана не только познакомить жителей Германии с коллекцией, но и подчеркнуть свою солидарность с Украиной. "Музеи, которые сейчас подвергаются угрозе в Украине, являются частью европейской культуры", - подчеркивает Дагмар Хиршфельдер.

О продолжающихся нападениях российских войск на культурные и исторические объекты в Украине говорила на презентации выставки и государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот (Claudia Roth). "Тот, кто пытается уничтожить культуру страны, всегда стремится уничтожить ее самобытность", - отмечает политик.

В свою очередь посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил благодарность Германии за возможность показать эти картины в Берлине, защитив их тем самым от разрушительной войны.

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