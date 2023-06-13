  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КультураФранция

Лувр показывает редкие иконы из Украины

Марина Борисова
1 ч. назад

В Париже открывается выставка "У истоков священного образа". Лувр выставляет редкие иконы, спасенные от войны в Украине.

https://p.dw.com/p/4SX5F
Киевская икона в Лувре
Фото: Michel Euler/AP/picture alliance

В среду в Париже открывается необычная выставка. Пять икон из 16, спасенных от войны в Украине и вывезенных под обстрелами, будут представлены посетителям выставки "The Origins of the Sacred Image", которая продлится в Лувре с 14 июня до 6 ноября 2023 года. Иконы из Музея искусств, который сегодня носит имя создателей его коллекции - Богдана и Варвары Ханенко, были вывезены из Киева благодаря поддержке Международного альянса защиты культурного наследия в зоне конфликтов ALIPH Foundation.

Директор главного французского музея Лоранс де Кар на пресс-конференции накануне открытия выставки отметила, что музеи Франции были готовы поддерживать украинских коллег с самого начала войны.

16 редких икон: из Киева - в Париж

По информации Лувра, речь идет об уникальных и очень хрупких экспонатах из коллекции киевского музея. Посетители увидят четыре древние византийские иконы VI-VII веков из монастыря Святой Екатерины на горе Синай в Египте, которые являются древнейшими из христианских икон, сохранившихся до наших времен, и еще одну икону, датируемую XIII-XIV веками. На ней изображен Святой Николай Мирликийский.

Другие экспонаты из киевского музея будут находиться в хранилищах Лувра, их отреставрируют мастера парижского музея.

Икона
Икону "Святые Сергей и Вакх" из коллекции музея Ханенко теперь можно увидеть на выставке в ЛувреФото: musée Khanenko

Ценные экспонаты были вывезены из Украины в мае этого года и доставлены во Францию специальным конвоем через Польшу и Германию. Выставка икон, привезенных в Париж из Киева, которая получила название "У истоков священного образа", - только начало новой главы в истории Лувра. В 2027 году в музее откроется целый отдел "Искусство Византии и христианство на Востоке". Сейчас Лувр проводит исследование византийского наследия.

Сохранять киевскую коллекцию икон приходится уже в третий раз. Впервые это нужно было делать в ходе Первой мировой войны, потом - во время Второй мировой. И вот - теперь.  

Смотрите также:

Как в Украине спасают музеи и памятники

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Икона Андрея Рублева "Святая Троица"

Икону Рублева "Троица" перенесли в храм Христа Спасителя

Икону Рублева "Троица" перенесли в храм Христа Спасителя

В РПЦ МП и министерстве культуры РФ сообщили, что икона Андрея Рублева "Святая Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июня. Ранее сообщалось о планах разместить ее там на год.
Искусство4 июня 2023 г.
Карикатура DW

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Кремль передает икону "Троица" РПЦ. В музейном сообществе критикуют это решение. Известный искусствовед Андрей Ерофеев предлагает компромисс: создание в России музея русской православной церкви.
Культура26 мая 2023 г.
Выставка "Украинский модернизм" в кельнском Музее Людвига открылась 3 июня 2023 года

Разорвать Малевича? Русский авангард как проблема

Разорвать Малевича? Русский авангард как проблема

Айвазовский, Репин и Малевич - больше не русские художники? В Кельне открылась выставка под названием "Украинский модернизм". Она поднимает и этот, и другие важные вопросы.
Культура6 июня 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенный при обстреле 5-этажный дом в Кривом Роге

Ракетный удар по Кривому Рогу: число погибших выросло до 11

Конфликты27 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Удар по Кривому Рогу. Чиновники РФ идут в запой. DW Шоу

Удар по Кривому Рогу. Чиновники РФ идут в запой. DW Шоу

Политика4 ч. назад60:01 мин.
Карикатура DW: карикатурный президент РФ Владимир Путин с короной на голове смотрит вдаль из бойницы одной из башен Кремля.

Одинокий царь в Кремле: к чему ведет раскол элит в России

Одинокий царь в Кремле: к чему ведет раскол элит в России

Политика4 ч. назад
Новые автомобили Volkswagen ждут отправки на экспорт

Центральная Азия - важный канал поставок в РФ немецких авто?

Центральная Азия - важный канал поставок в РФ немецких авто?

Экономика и бизнес3 ч. назад
Вид на здание ведомства федерального канцлера Германии

Стратегия нацбезопасности ФРГ: много вопросов без ответа?

Стратегия нацбезопасности ФРГ: много вопросов без ответа?

Политика4 ч. назад
Лилия Чанышева

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Бросила вызов режиму Путина. История Лилии Чанышевой

Права человека16 ч. назад
Украинские войска в районе города Орехов Запорожской области

Дальнейшее наступление ВСУ и другие события 474-го дня войны

Дальнейшее наступление ВСУ и другие события 474-го дня войны

Конфликты21 ч. назад
На главную страницу