Лувр показывает редкие иконы из Украины

В среду в Париже открывается необычная выставка. Пять икон из 16, спасенных от войны в Украине и вывезенных под обстрелами, будут представлены посетителям выставки "The Origins of the Sacred Image", которая продлится в Лувре с 14 июня до 6 ноября 2023 года. Иконы из Музея искусств, который сегодня носит имя создателей его коллекции - Богдана и Варвары Ханенко, были вывезены из Киева благодаря поддержке Международного альянса защиты культурного наследия в зоне конфликтов ALIPH Foundation.

Директор главного французского музея Лоранс де Кар на пресс-конференции накануне открытия выставки отметила, что музеи Франции были готовы поддерживать украинских коллег с самого начала войны.

16 редких икон: из Киева - в Париж

По информации Лувра, речь идет об уникальных и очень хрупких экспонатах из коллекции киевского музея. Посетители увидят четыре древние византийские иконы VI-VII веков из монастыря Святой Екатерины на горе Синай в Египте, которые являются древнейшими из христианских икон, сохранившихся до наших времен, и еще одну икону, датируемую XIII-XIV веками. На ней изображен Святой Николай Мирликийский.

Другие экспонаты из киевского музея будут находиться в хранилищах Лувра, их отреставрируют мастера парижского музея.

Икону "Святые Сергей и Вакх" из коллекции музея Ханенко теперь можно увидеть на выставке в Лувре Фото: musée Khanenko

Ценные экспонаты были вывезены из Украины в мае этого года и доставлены во Францию специальным конвоем через Польшу и Германию. Выставка икон, привезенных в Париж из Киева, которая получила название "У истоков священного образа", - только начало новой главы в истории Лувра. В 2027 году в музее откроется целый отдел "Искусство Византии и христианство на Востоке". Сейчас Лувр проводит исследование византийского наследия.

Сохранять киевскую коллекцию икон приходится уже в третий раз. Впервые это нужно было делать в ходе Первой мировой войны, потом - во время Второй мировой. И вот - теперь.

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