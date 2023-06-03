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Икону Рублева "Троица" перенесли в храм Христа Спасителя

Александра Иванова
30 мин. назад

В РПЦ МП и министерстве культуры РФ сообщили, что икона Андрея Рублева "Святая Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июня. Ранее сообщалось о планах разместить ее там на год.

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Икона "Святая троица" Андрея Рублева
Икона Андрея Рублева "Святая Троица"Фото: imago/ITAR-TASS

Икона "Святая Троица" Андрея Рублева перевезена в Храм Христа Спасителя и установлена в капсулу в центре собора, сообщила вечером в субботу, 3 июня, пресс-служба министерства культуры РФ. Указывается, что там икона будет находиться до 18 июня под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи, а затем ее передадут на плановую реставрацию.

В Минкульте подчеркивают, что икона, являющейся частью Государственного музейного фонда, будет находиться в капсуле, обеспечивающей необходимый режим влажности, а в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения произведения искусства.

Спорное решение о переносе "Троицы" в храм Христа Спасителя

О решении изъять икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи и передать ее Русской православной церкви стало известно 15 мая. На сайте РПЦ указывается, что данное решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным, "учитывая многочисленные просьбы православных верующих и обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла".

Многие наблюдатели и эксперты раскритиковали решение изъять икону XV века из специальных условий хранения в Третьяковской галерее, указывая на возможные фатальные последствия этого шага для произведения искусства и православной святыни.

23 мая издание "Фонтанка" сообщило, что музейные специалисты высказались против вывоза иконы "Святая Троица" из Третьяковской галереи к 4 июня "из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений".   

Об иконе Андрея Рублева "Святая Троица" 

Одна из самых известных русских икон была написана Андреем Рублевым в первой трети XV века. В 1929 году "Троица" была передана Третьяковской галерее. В июле 2022 года икону вывозили в Троице‑Сергиеву лавру на мероприятия в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского, что вызвало резкие протесты в музейном сообществе.

15 мая в РПЦ заявили о планах разместить икону в храме Христа Спасителя на год, после чего передать ее Троицкому собору Троице-Сергиевой лавры, где она "займет историческое место".

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Пресс-релиз РПЦ МП о переносе иконы Андрея Рублева "Святая Троица" в храм Христа Спасителя

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www.patriarchia.ru
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