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"Троица" русского иконописца Андрея Рублева
Икона "Святая троица" Андрея Рублева Фото: imago/ITAR-TASS
ИскусствоРоссия

Третьяковка выступила против выдачи РПЦ "Троицы" Рублева

Даниил Сотников
1 ч. назад

Икона "Святая Троица" Рублева не подлежит выдаче за пределы галереи из-за сложного и нестабильного состояния, заявили в музее.

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Состояние иконы "Троица" Андрея Рублева не позволяет в ближайшее время вывозить ее из Третьяковской галереи, считают музейные специалисты. Об этом пишет издание "Фонтанка" со ссылкой на протокол их заседания с участием представителей Русской православной церкви (РПЦ) во вторник, 23 мая.

"Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня сего года из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений", - цитирует "Фонтанка" протокол заседания.

В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской "в процессе неотложной реставрации памятника", добавили в музее. По словам специалистов, вывоз иконы летом в Троице-Сергиеву лавру на богослужение привел к "тяжелым последствиям" - произошла "расконсервация памятника, что объективно подтверждается результатами мониторинга состояния его сохранности".

Путин распорядился передать "Троицу" Рублева РПЦ

Президент России Владимир Путин 15 мая распорядился передать РПЦ икону "Троица", написанную Андреем Рублевым в XV веке. Работа в течение года будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем "займет историческое место" в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, заявили в РПЦ. Церковь пообещала хранить "Троицу" в соответствии с требованиями Третьяковской галереи и Государственного Эрмитажа.

Одна из самых известных русских икон была написана Андреем Рублевым в первой трети XV века. В 1929 году "Троица" была передана Третьяковской галерее. В июле 2022 года икону вывозили в Троице‑Сергиеву лавру на мероприятия в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского, что вызвало резкие протесты в музейном сообществе.

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