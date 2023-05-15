Путин распорядился передать РПЦ "Троицу" Рублева

Одна из самых известных русских икон покинет Третьяковскую галерею и в течение года будет выставлена в храме Христа Спасителя, после чего ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру.

Президент России Владимир Путин распорядился передать Русской православной церкви (РПЦ) икону "Троица", написанную Андреем Рублевым в XV веке. Это решение Путин принял "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих", объяснили в РПЦ в понедельник, 15 мая.

Работа русского иконописца в течение года будет выставлена в храме Христа Спасителя. Затем творение Рублева "займет историческое место" в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, отметили в РПЦ. "Троица" будет храниться в соответствии с требованиями Третьяковской галереи и Государственного Эрмитажа, подчеркнул митрополит Псковский и Порховский Тихон (в миру - Шевкунов) в беседе с агентством ТАСС.

Одна из самых известных русских икон была написана Андреем Рублевым в первой трети XV века. В 1929 году "Троица" была передана Третьяковской галерее. В 1941 году икону в числе других экспонатов вывезли в Новосибирск, она вернулась в московский музей четырьмя годами позднее. В июле 2022 года "Троицу" вывозили в Троице‑Сергиеву лавру на мероприятия в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского, что вызвало резкие протесты в музейном сообществе.

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