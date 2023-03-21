Зачем в российских музеях меняют руководство?

В Пушкинском музее сменилось руководство. Искусствовед Андрей Ерофеев уверен, что уход Марины Лошак и ее коллег в других музеях - это не просто плановое завершение контрактов.

Известный искусствовед, куратор и эксперт по новейшим трендам в искусстве Андрей Ерофеев - в интервью DW о смене руководства в Пушкинском музее.

DW: Андрей, мы совсем недавно общались с вами по поводу смены Зельфиры Трегуловой. Третьяковская галерея, Русский музей, Бахрушинский музей, теперь вот Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Получается уже целая серия: вместо прежних директоров назначают новых.

Андрей Ерофеев: Да. "Падающие" директора. Я хорошо знаю Елизавету Лихачеву (это новый руководитель Пушкинского музея в Москве - Ред.). До вчерашнего дня она руководила Музеем архитектуры в Москве, это главный музей архитектуры в России. Этот музей при ней пережил возрождение. Недавно была выставка архитектора Мельникова. Сейчас готовится большая ретроспектива архитектора Щусева. Она очень дельный директор.

- Такая волна смен в руководстве музеев - совпадение? У всех просто именно сейчас заканчиваются контракты?

- Это связано с репутацией уходящих директоров, которая все меньше устраивает сегодняшнюю бюрократическую публику. Эти смены вызваны не просто плановым завершением контрактов. У нас люди на директорских местах сидят вечно, если они никаких ошибок не совершают. Как, например, Левыкин, директор Государственного исторического музея. В случае с Пушкинским музеем это идеологический уход. Мне жаль, конечно, предыдущего директора. Марина Лошак великолепно вела дело. Пушкинский музей все эти годы звучал во много раз мощнее.

Этот музей вообще имеет особую репутацию в стране. Именно с него началась оттепель в свое время. В 1956 году они сделали выставку Пикассо. Это было грандиозное событие. И таких проектов, которые не просто потрясли страну, но и оказали большое влияние на российское искусство, - еще целый ряд. Была гениальная выставка Ван Гога. Люди стояли днями и ночами, и я тоже стоял, чтобы попасть туда. Жгли костры вокруг музея, потому что это была зима, но стояли, чтобы посмотреть Ван Гога. Нельзя забыть и выставку "Москва-Париж", которая первый раз так широко показала западноевропейский и русский авангард. И, наконец, можно вспомнить недавно прошедшую выставку, организованную Жаном-Юбером Мартеном, французским куратором и бывшим директором Центра Помпиду, которая называется "Бывают странные сближенья" (выставка проходила в Москве с 9 ноября 2021 года по 6 февраля 2022 года. - Ред.).

Пушкинский музей Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Пушкинский - это не значит директор. Потому что все эти выставки были сделаны в основном "чужими руками" - приглашенными кураторами, но в этом и есть оригинальность этого музея. Пушкинский музей приглашал иностранных кураторов и художников. Это такое окошечко в Европу. Когда сейчас гигантское окно Петра Первого захлопнулось с треском и Россия погрузилась во тьму Средневековья, то вот эта маленькая форточка - это и есть Пушкинский музей.

- И у вас есть надежда, что с новым директором Елизаветой Лихачевой оно не захлопнется?

- Нет, такой надежды у меня, к сожалению, нет. Окно надо было закрыть. Это политика. А форточку можно как-то и подержать открытой. Может, она и не закроется до конца, если только не будет наездов, каких-то анонимных посетителей - как Шадрина. Он написал свою бумагу - и буквально через неделю Трегулову сняли. Конечно, это подстроенные вещи. И под директора Пушкинского музея будут обязательно подкапываться.

- Куда уходят эти люди? Трегулова, Лошак?

- У нас нет такой системы, которая принята в Западной Европе, когда специалисты переходят из институции в институцию. У нас человек, который вот так уходит с поста директора, часто исчезает - уходит в личную жизнь. Я вижу, что Трегулова борется с этой ситуацией, она появляется на вернисажах в качестве независимого искусствоведа, но многие директора просто исчезают. Я надеюсь, что Марина Лошак - не из этого числа. Она гениальная женщина и прекрасно вела этот музей, достойно представляла его на мировой арене. Я думаю, что многие в нашем музейном сообществе, при том, что они любят Лихачеву, очень сожалеют об уходе Лошак.

- Причина последних "уходов" одна и та же?

- Между Третьяковкой и Пушкинским есть большая разница. Пушкинский музей демонстрирует искусство не очень обязательное - в идеологическом плане. Это вообще исторический музей. Он не стоит значимым феноменом в идеологическом повороте, а Третьяковка представляет национальное искусство, историю российского и советского искусства. А эта история связана с историческими концепциями развития самой страны. Поэтому здесь насмехательство, ирония в отношении национальных ценностей сегодня совершенно не допустимы. Теперь опять надо надувать щеки, таращить глаза и говорить про какие-то скрепы.

Смотрите также: