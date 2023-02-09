Директором Третьяковской галереи назначена дочь генерала ФСБ

Министерство культуры РФ уволило директора Третьяковки Зельфиру Трегулову и назначило на ее место Елену Проничеву - дочь генерала ФСБ, который ранее работал в спецслужбе вместе с Путиным.

Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи в Москве назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. В новой должности Проничева сменила Зельфиру Трегулову, руководившую Третьяковкой с 2015 года и уволенную "в связи с завершением трудового контракта", сообщает в четверг, 9 февраля, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.

В ведомстве отметили, что новому директору предстоит "сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов".

Искусствовед Зельфира Трегулова возглавляла один из главных музеев России с 2015 года, ранее работала на руководящих должностях в ГМИИ имени Пушкина, Московском Кремле и Государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО".

Дочь борца со "всеми недовольными"

Елена Проничева в 2005 году окончила Московский государственный институт международных отношений по специальности "сравнительная политология", затем работала в департаменте внешнеэкономической деятельности "Газпрома", а также в Газпромбанке. В 2012-2013 годах была руководителем проектов по развитию, ассистентом заместителя генерального директора ВДНХ (ВВЦ). С 2013 по 2020 годы являлась исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности в Москве.

Как сообщает ряд СМИ, а также правозащитница Ольга Романова, Проничева - дочь генерала Федеральной службы безопасности Владимира Проничева, создавшего в ФСБ Управление защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом, "которое занимается всеми недовольными", пишет Романова в Telegram.

По данным издания The Moscow Times, Владимир Проничев ранее работал в спецслужбе вместе с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.

Третьяковку проверяли на "нравственные ценности"

В конце января The Moscow Timesсообщило о требовании Минкульта РФ привести содержание выставок в Третьяковке "в соответствие с духовно-нравственными ценностями". Издание сослалось на копию письма, направленного замглавы департамента музеев и внешних связей Минкульта Наталией Чечель директору Третьяковки. Руководство музея обязали в короткие сроки представить ответ на жалобу некоего Сергея Шадрина, которая поступила в министерство культуры. В своей жалобе Шадрин выразил мнение, что экспозиция Третьяковской галереи "не в полной мере соответствует духовно-нравственным ценностям", в залах "представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии", а экспонаты вызывают глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности.

В ноябре Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В список таких ценностей вошли права человека, патриотизм, служение отечеству, семья и приоритет духовного над материальным.

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