Третьяковка без Трегуловой: кто стоит за громким увольнением

В конце января Министерство культуры РФ потребовало от Третьяковской галереи в Москве привести содержание выставок "в соответствие с духовно-нравственными ценностями". DW собрала реакции на эти события. Так, галерист Марат Гельман, считающийся властями РФ СМИ-"иноагентом", заявил в беседе с DW: "Вопрос только в том, уволят ли руководящую Третьяковкой Зельфиру Трегулову или она подчинится полностью диктату этой новой власти. Я думаю, ей осталось недолго". Высказывание оказалось пророческим. В четверг, 9 февраля, стало известно об увольнении директора главного музея национального искусства России.

Новой начальницей Государственной Третьяковской галереи в Москве стала Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. В новой должности Проничева сменила Зельфиру Трегулову, руководившую Третьяковкой с 2015 года и уволенную, согласно официальной формулировке, "в связи с завершением трудового контракта".

Мы решили разобраться в том, что стоит за проверками на духовность и сменой руководства в одном из ведущих музеев РФ. Кстати, на заглавном фото - Зельфира Трегубова, которая проводит экскурсию для президента России Владимира Путина.

Реакция из Дрездена на смену руководства в Третьяковке

Директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман (Marion Ackermann) утром в четверг, 9 февраля, как только стало известно об увольнении директора Третьяковской галереи, позвонила своей коллеге Зельфире Трегуловой, узнавшей о своем увольнении из сообщений СМИ. "Очень неожиданно. Еще накануне член нашей команды разговаривал с Трегуловой. И она еще ничего не знала об этом. Эту новость принес новый день. И мы очень сожалеем об этом", - заявила DW Марион Акерман. По словам директора Государственных художественных собраний Дрездена, Трегуловой в четверг звонили коллеги со всего мира - с конкретными предложениями поддержки.

На вопрос, кто может стоять за этим решением, Марион Акерман ответила так: "Зельфира Трегулова всегда пыталась найти точку баланса. С одной стороны - оставаться в России и руководить огромным учреждением, защищать его, не сдавая позиции в Москве, при этом уделяя много внимания традиции русского искусства в рамках всей программы музея. С другой стороны - сохранять необходимую открытость и оставаться на связи со своими коллегами во всем мире".

После вторжения в Украину Россия все больше изолируется от внешнего мира. Получается, нет больше потребности в открытости - не нужна и Трегулова? "Да, я бы рассматривала это как сигнал, - говорит директор Государственных художественных собраний Дрездена. - Россия сейчас переживает чудовищную утечку мозгов. Лучшие люди сейчас покидают страну. Россия, конечно, огромная страна, но оправиться от такого будет нелегко. Жаль, что как раз от людей, которые еще пытаются на месте, там, удержать равновесие, подарить людям уверенность и утешить посредством культуры, отказываются".

Директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

По словам Марион Акерман, одного из самых влиятельных представителей культурной сферы Германии, у Трегуловой есть друзья и коллеги по всему миру. Трегулова - прекрасный докладчик, имеющий вес. Акерман с большой любовью вспоминает совместный выставочный проект Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний Дрездена - выставку "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Она вспоминает в этой связи и работу со звездным американским архитектором Даниэлем Либескиндом. Сотрудничество с ним в процессе подготовки выставки "Мечты о свободе" было инициативой именно Трегуловой. 19 февраля Либескинд приедет в Дрезден на вручение Премии мира. "И он напомнит о прекрасной выставке в Москве", - уверена Акерман. Пока же мечты о свободе погребены решением убрать Трегулову, отметила Марион Акерман в интервью DW.

Реакция немецкого Фонда искусства и культуры

Одним из главных партнеров Третьяковской галереи в Германии в последние годы был немецкий Фонд искусства и культуры. Еще до пандемии планировалась совместная выставка, и именно Новая Третьяковка должна была стать стартовой площадкой для экспозиции "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж" осенью 2020 года. Однако коронавирус внес свои коррективы. И ось "Москва - Берлин - Париж" сместилась. Но не сломалась. Выставка открылась в июне 2021 года на территории бывшего пассажирского аэропорта Темпельхоф - в Берлине.

Вальтер Смерлинг Фото: DW

Но и до Москвы экспозиция все-таки доехала. После вторжения России в Украину немецкий Фонд искусства и культуры попросил закрыть ее - в знак протеста против войны. 9 марта 2022 года выставка закрылась, а ось, похоже, все же сломалась.

Стало ли увольнение Трегуловой неожиданностью для Германии? В интервью DW председатель немецкого Фонда искусства и культуры Вальтер Смерлинг (Walter Smerling) прокомментировал это событие так: "Большой неожиданностью это не назовешь, хотя у нас была все-таки надежда, что она останется. Зельфира Трегулова восемь лет возглавляла Третьяковскую галерею. Она была очень ценным и важным игроком, наводящим мосты между Россией и внешним миром. Эти мосты, к сожалению, были разрушены. Она была настоящим экспертом и в том, что касается искусства, и в том, что касается культурной дипломатии. Это огромная потеря".

"Какие-то немцы с их свободой в оплоте нашей духовности?"

Так увольнение Зельфиры Трегуловой прокомментировал Ян Левченко, журналист, культуролог: "Жалоба посетителя Третьяковской галереи Шадрина на несоответствие экспонатов духовно-нравственным ценностям сама по себе никакого значения не имеет. Упредительная цензура была, активно использовалась и в советское время. Главное здесь - отсутствие границ между субъектами инициатив. Это важно. Чтобы было не совсем или совсем не понятно, от кого исходила инициатива. Вполне предсказуемая ситуация - накануне снятия с поста Трегуловой. Зельфира Трегулова для них - отработанный материал. Ее главный недостаток для нынешней власти состоит в том, что она - думающий человек, способный делать и три шага назад, но и два шага вперед. Это ведь при ней провели выставку "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". О свободе? В государственном музее? Какие-то немцы с их свободой в оплоте нашей духовности? Нет, такого быть не должно".

"В государственном музее такого уровня нужен человек системный, с управленческим треком, без художественной концепции, но проверенный. Елена Проничева - именно такой человек, - оценивает Ян Левченко. - Помимо того, что она работала в Госдуме, она была еще и исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности. Толерантности! Она была директором Политехнического музея. Управленчески это очень мудрое решение - при другом контексте ее биографию можно развернуть в любую нужную сторону. То, какой теперь будет Третьяковка, зависит от профессионализма. Обернуть в патриотичность и духовность можно все что угодно, тем более речь тут идет о российском искусстве".

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