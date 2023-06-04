Богослов Андрей Кураев: Зачинателям войны икона не поможет

В субботу вечером рублевскую икону "Святая Троица" доставили из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя, где в воскресенье утром патриарх Кирилл совершит у образа литургию по случаю праздника Троицы.

О том, что древнейшую реликвию отдают РПЦ и она покидает музей, стало известно в мае текущего года. В Третьяковской галерее тогда же прошло заседание расширенного Реставрационного совета, который постановил: из-за "сложного и нестабильного" состояния экспоната "икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи". Совет особенно отметил, что из-за вывоза иконы в прошлом году на три дня в Троице-Сергиеву Лавру произошла расконсервация памятника.

Несмотря на категорическую оценку музея, протесты искусствоведов и общественный резонанс, икону все-таки передали в храм - пока на две недели, до 18 июня. А далее ее продолжат реставрировать.

Андрей Кураев Фото: Photoagency Interpress/picture alliance

Богослов Андрей Кураев рассказал DW, почему икона стала объектом скандала, как относится церковь к святыням на войне и поможет ли "Троица" духовному объединению россиян. (Кураев был лишен сана патриархом РПЦ 28 апреля 2023 года, поводом послужила его критика священников и властей РПЦ. Кураев лишение сана не признал. По его словам, сейчас он является клириком другой епархии).

DW: Отец Андрей, для чего вообще церкви понадобилась "Троица" Андрея Рублева - бесценный экспонат древнего искусства? Зачем ей эта очередная шумиха, вызвавшая столько негатива, скандалов?

Андрей Кураев: Здесь преследуется сразу несколько целей. Во-первых, для патриарха это вопрос его личного даже не PR-а, а GR-а (Government Relations). Ему сейчас надо доказать, что он может добиваться поставленных целей. На его счету недавнее поражение: ему не передали Исаакиевский собор. И если будет второе такое же отступление, то репутация удачного и сильного лоббиста пострадает, к нему реже будут обращаться за помощью, для того чтобы пролоббировать то или иное назначение, и тогда упадет его политическое влияние, будет меньше денежных потоков.

Второе - это вопрос финансов. Если "Троица" будет находиться в церковном здании, то и доходы от туристов будут идти в церковный кошелек.

Третье и, может быть, самое серьезное. Патриарх Кирилл известен своей дружбой с целительницей и экстрасенсом Джуной Давиташвили. Эти контакты наложили на него отпечаток. Кирилл как-то заявил, что, когда люди молятся перед иконой, они насыщают ее своей энергией. Это знакомо буддистам, неоязычникам - и вот, оказывается, эту идеологию разделяет патриарх.

У иконы "Троица" не было особого культа до революции, она почиталась у староверов, но и то, потому что на нее ссылался Стоглавый собор при Иване Грозном. Для староверов это был не столько предмет почитания, сколько боевой топор, при помощи которого можно было обвинять в ереси никониан, у которых троица изображается не только в виде трех ангелов, но и как троица новозаветная. И хотя это самая известная икона, которая даже в советские времена была во всех учебниках, все время своей популярности она находилась в музее, вне церковного использования.

Соответственно идеологии нью-эйдж, у нее произошла разрядка. Разрядились аккумуляторы. Поэтому надо взять эту икону и поместить в церковное пространство, чтобы люди ее подзарядили. Чтобы дальше она собранную энергию от тысяч поклонников могла разрядить молнией по штабам врага по указке президента и патриарха. Я думаю, что такие языческие взгляды, языческие под флером христианства, характерны для властителей Кремля. Им "Троица" нужна в качестве стратегического оружия.

Такая точка зрения не нова. Царь Алексей Михайлович Тишайший тоже считал, что чем больше святынь в Кремле, тем сильнее его армия. И даже отказывался вернуть частицу Креста Господня на Афон, хотя обещал, что возьмет только на пару лет, но нарушил свое царское слово. Это традиции, реалии из времен, когда монастыри и епархии воевали между собой за обладание реликвиями, или эти реликвии воровали, как украли мощи Николая Чудотворца из Бари Византийской империи в конце 11 века. Это же происходит и сейчас.

- Но РПЦ прямо официально признает, что обладание святынями может помочь в войне?

- Патриархом Кириллом это, безусловно, признается. А если говорить всерьез с точки зрения православия, то единственные святыни - это Бог и человек. Только от воли Бога зависит, кому он даст победу. Величайшая святыня Израиля была Скиния Завета. Она утрачена в войне, которая закончилась поражением для Израиля. Или вспомним, 29 мая была горькая для православного мира годовщина - падения Константинополя в 1453 году. Уж сколько там было святынь в храме Святой Софии, в императорских храмах - вся святыни православного мира. И где тот Константинополь? Я думаю, что количество амулетов у зачинающего войну для Бога не имеет значения.

- Возникает ощущение, что сторонники передачи "Троицы" отрицают материальную сторону вопроса, то есть просто отказываются принимать во внимание возможность разрушения иконы, полагаясь на чудо.

- С одной стороны это очень религиозная позиция, но в некотором смысле - антиевангельская. Предполагается, что если икона чудотворная, то она должна чудом сама себя сохранить. Это воспроизведение одного из описанных в Евангелии искушений Христа в пустыне - искушения чудом.

Леонид Калинин и ... "Троица" Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

Из того, что стало известно в последние дни, наиболее интересную вещь сказал протоиерей Леонид Калинин, до недавнего времени главный уполномоченный в Патриархии в мире искусства. Когда заговорили о том, что есть ковчег, в котором возили икону Троицы в Лавру год назад, он признал, что это была всего-навсего выставочная витрина - просто стеклянный ящик безо всякой аппаратуры, не обеспечивающий ни в какой мере защиту от колебаний температурного режима, от вибраций. А нам врали, что это специальный ящик, в котором созданы все условия для иконы. Все вместе, включая Третьяковскую галерею и церковных спикеров, дружно врали. Перед нами уже налицо факт преступного отношения к иконе. Сейчас все повторится, потому что за несколько дней такого сложного изделия не создать. Тут и вера в чудо, и циничный материализм - "после нас хоть потоп".

- Почему священник Леонид Калинин, который на заседании Реставрационного совета Третьяковки лоббировал церковные интересы, был после этого подвергнут публичной порке, лишен регалий и отстранен от служения? Ведь он ни на шаг не отошел от "линии партии".

- Это показывает характер патриарха Кирилла. Это мстительный и злобный человечек в белом патриаршем куколе. Калинин говорит, что написал рапорт, что не поддерживал решения Третьяковки, просто патриарх был занят и не прочитал его, а наказал Калинина на основании заметок в СМИ. Это стиль патриарха Кирилла - решительного и властолюбивого, не терпящего возражений. Это ему так хотелось, он не смог сдержать свою страсть.

- Провозглашается, что "Троица" поможет росту духовности и объединит людей. Как вы считаете, это возможно?

- Понятно, что вокруг "Троицы" все проповеди будут строиться с учетом геополитической ситуации, которую задает Кремль. То есть она превратится в экспонат на полке музея боевой славы. Если вокруг нее и будут сплачивать людей, то в таком порядке: посмотрели, помолились - и на фронт. Так что сплочение будет вокруг политической повестки, а не духовной. Предыдущие привозы реликвий за последние годы показали, что это ни в малейшей степени не способствует развитию духовности, и все эти многолюдные очереди паломников готовы призреть все евангельские заповеди и преисполнить сердца той ненавистью, что мнится им священной и справедливой.

- Почему вообще с древнейшей реликвией, уникальным произведением искусства обращаются так, будто это личная собственность одного человека?

- В России это со всем так. Разве с газом и нефтью иначе? Или с якутскими алмазами? Когда власть бесконтрольна и несменяема, она всегда становится такой.

Смотрите также: