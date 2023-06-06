Разорвать Малевича? Русский авангард как проблема

Айвазовский, Репин и Малевич - больше не русские художники? В Кельне открылась выставка под названием "Украинский модернизм". Она поднимает и этот, и другие важные вопросы.

Русский авангард - устоявшийся в истории искусств термин, которым обычно обозначают масштабные революционные процессы, начавшиеся в 1914 году в Российской империи в сферах живописи, скульптуры, поэзии, музыки, театра, дизайна, и результат этих процессов. Среди самых ярких имен представителей русского авангарда - Василий Кандинский, Казимир Малевич, Наталья Гончарова, Михаил Матюшин, Владимир Маяковский, Владимир Татлин, Любовь Попова, Александр Родченко. На Западе больше знакомы именно с живописным наследием кубистов, футуристов, абстракционистов, супрематистов, конструктивистов, родившихся на территории Российской империи.

Русский авангард занимал и продолжает занимать важное место в собрании из кельнского Музея Людвига (Museum Ludwig) - одного из самых известных в Европе музеев современного искусства. Поэтому символично, что именно в этом культурном учреждении решили провести выставку, предлагающую новый взгляд на принадлежность тех или иных имен к этому художественному стилю. Актуальная экспозиция называется "Украинский модернизм 1920-1930" .

Русский авангард - больше не русский?

"Под картиной Малевича написано еще "Kiew", мы изменим это на "Kyjiv". Он также был украинцем. В его биографии был важный период работы профессором в Киевской художественной школе. Свои тексты он публиковал, в частности, в украинских журналах. Все это умалчивали, поэтому он всегда считался представителем русского авангарда", - рассказывает DW куратор Юлия Бердиярова накануне открытия выставки для посетителей. Юлия покинула Украину в июне 2022 года и сейчас работает в Музее Людвига в Кельне.

Kyjiw или Kiew? Еще несколько лет назад дискуссия по поводу немецкого написания столицы Украины велась разве что в узких кругах лингвистов тогда еще не столь многочисленной украинской общины в Германии. Теперь этот вопрос поднимают в кельнском Музее Людвига. "Мы пытаемся понять, как термин "русский авангард" стал частью системы культурной апроприации на территории бывшей империи и почему он получил такое распространение. Как эта тема могла так долго оставаться без внимания?" - задается вопросом 29-летняя куратор, искусствовед, которая раньше работала в Одесском художественном музее и в киевском музейном комплексе "Мистецький арсенал".

Выставка в Кельне - это уже не первая попытка переосмыслить культурное наследие. С 22 февраля 2022 года - даты полномасштабного военного вторжения России в Украину - дискуссии, подобные кельнской, прошли недавно в Швейцарии, где сразу в двух крупнейших музеях страны - в Базеле и в Женеве - были организованы выставки картин из Киевской художественной галереи, вывезенных ради спасения на время военных действий. Так, Художественный музей Базеля (Kunstmuseum Basel) представил выставку "Рожденные в Украине" ("Born in Ukraine"), в рамках которой были продемонстрированы почти полсотни уникальных полотен XVIII-XX веков всемирно известных художников: Ильи Репина, Дмитрия Левицкого, Ивана Айвазовского, Зинаиды Серебряковой, Архипа Куинджи, Владимира Боровиковского, Давида Бурлюка - знаменитых художников разных национальностей, родившихся в Российской империи на территории современной Украины.

Как Музей Людвига заново открыл для себя "русский авангард"

Но вернемся в Кельн. Выставка, которая сейчас проходит в Музее Людвига, приехала сюда из Мадрида. После Кельна экспозицию покажут в Брюсселе, Вене и Лондоне. Многие работы на выставке были эвакуированы из украинских музеев во время войны. Музей Людвига также впервые выставляет некоторые работы украинских модернистов из собственных фондов.

На выставке в Кельне представлены работы Александра Богомазова, Казимира Малевича, Анатолия Петрицкого, Александра Архипенко, Владимира и Давида Бурлюков, Александры Экстер, Василия Ермилова, художников Культур-Лиги, которая объединяла деятелей еврейской культуры и возникла в 1918 году в Киеве. В центре внимания - Киев и Харьков.

"Три женские фигуры" художницы Александры Экстер Фото: Nationales Kunstmuseum der Ukraine

Имена и работы некоторых художников, представленные на выставке в Кельне, еще несколько лет назад были мало кому известны даже в Украине: авторов репрессировала советская власть, а их картины хранились в специальном секретном фонде, который чудом удалось сохранить. В 2015 году назад в Киеве и Одессе прошли выставки "Спецфонд. 1937-1939", где украинцы впервые смогли увидеть много работ, которые теперь доступны международной публике.

"Это интересно, но в то же время - очень грустно, что мы видим эту выставку в изгнании и только потому, что Украина оказалась в центре нашего внимания из-за войны. Наконец, мы возвращаемся к этой стране и ее культуре. И даже мы, сотрудники Музея Людвига, где много работ "русского авангарда", не знали, как много художников работали в Киеве, имели там свои ателье и так обогатили украинские города", - рассказывает заместитель директора музея Рита Керстинг (Rita Kersting).

Куратор выставки украинского модернизма в Музее Людвига Константин Акинша - родом из Киева. Еще до полномасштабной российской войны против Украины он активно продвигал идею проведения выставок, посвященных украинскому модернизму, в разных странах Запада. В разговоре с DW он рассказывает, что "прошел все круги ада", ведя переговоры с музеями: в некоторых ему отказывали из-за угроз прекращения сотрудничества со стороны музеев Москвы. "Я очень благодарен господину Путину за то, что он стал моим пиар-агентом, - говорит Акинша, имея ввиду интерес к Украине на Западе из-за войны. - Очень дорогой ценой, но все изменилось. Сейчас у людей на Западе открылись глаза".

Выставка в Музее Людвига - яркая иллюстрация смены парадигмы, которая, по словам Акинши, уже состоялась: "По крайней мере, что касается модернизма". На вопрос, станет ли "русский авангард", большое собрание которого, в частности, хранится в Музее Людвига, теперь украинским, заместитель директора музея Рита Керстинг отвечает: "Это обозначение ошибочно с самого начала, ведь он, конечно, советский. Кроме того, в этом случае мы умалчиваем период украинской независимости (в 1917-1920 годах. - Ред.) Вообще, мы не хотим приписывать искусству национальность. Я думаю, что это не в интересах художников. И все равно важно посмотреть на проблему с точки зрения Украины. Для этого мы и делаем эту выставку. Мы не знаем, что происходило в Харькове и Киеве, ведь мы постоянно смотрели на Москву".

Музей Людвига посвятил выставку не только художникам украинского модернизма, но и пригласил присоединиться к ней современную художницу из Украины Дарью Кольцову. В ее инсталляции из стекла и света, изготовленной для выставки в Кельне, прослеживаются элементы картин модернизма. Вместе с другими украинскими искусствоведами куратор Юлия Бердиярова создает сейчас реестр украинских художников, чьи работы хранятся в музейных коллекциях по всему миру. Цель - продемонстрировать разнообразие украинского культурного ландшафта и показать, как российская пропаганда на протяжении многих лет лишала Украину места в мировой истории искусства.

Российский искусствовед Андрей Ерофеев: "Вот разрываем Малевича"

"Национальная принадлежность - это все-таки не главное достоинство художника. Есть Пабло Пикассо. Это испанский или французский художник?" - задается вопросом в беседе с DW известный российский искусствовед, куратор и эксперт по новейшим трендам в искусстве Андрей Ерофеев. На вопрос DW о том, будет ли в скором времени под картинами Репина написано "украинский художник", Андрей Ерофеев отвечает: "Да, наверное, будет написано. Это символический "дележ" культурного наследства. Но будет и конкретная борьба за коллекции. "Скифское золото" ведь так и не вернулось в Украину. При этом российские войска ограбили сейчас большое количество музеев на захваченных территориях, вывезли тысячи экспонатов... Основная проблема заключается в том, что в свое время было сделано все, чтобы русифицировать культуру российской империи, чтобы ее стержнем сделать русскую культуру. Отсюда получается, что другие республики, края или регионы лишились возможности выстраивать свою национальную историю искусства".

"Зимний пейзаж". Казимир Малевич. Эту картину художник написал в Киеве Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

"Надо, чтобы был, конечно, автономный украинский авангард, автономное украинское искусство конца 19-го века - начала 20-го века. Эти вещи должны быть отличными от центральной российской линии художественного процесса, - уверен Ерофеев. - Сейчас идет такая штучная борьба. Вот разрываем Малевича. Куда Малевича? Но помимо Малевича был Ермилов - прекрасный украинский художник-авангардист. Надо делать большие выставки, публикации о нем. Не разрывать существующего художника, который уже настолько велик, что неважно, русский он, польский или украинский, он - просто фигура в мировой истории искусства, которая обязана присутствовать в каждом крупном музее современного искусства. Не потому, что он русский или украинец, а потому, что эта фигура, без которой невозможно говорить о минимализме, геометрическом искусстве".

Значительно более важная задача сейчас, полагает российский искусствовед, - это поиск мародеров, которые ограбили украинские музеи, реконструкция этих музеев, памятников архитектуры, исторических центров. "Вот эта часть украинского наследия требует внимания и международной помощи", - резюмирует Андрей Ерофеев.

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