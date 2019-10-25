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Фото: picture-alliance/dpa/S. Mamontov
Лувр
Публикации по теме
Один из крупнейших музеев мира. Лувр расположен в центре Парижа.
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Новости
14.10.2023
14 октября 2023 г.
Лувр в Париже временно закрыли из-за сообщений о бомбе
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Лувр показывает редкие иконы из Украины
Лувр показывает редкие иконы из Украины
В Париже открывается выставка "У истоков священного образа". Лувр выставляет редкие иконы, спасенные от войны в Украине.
Культура
13.06.2023
13 июня 2023 г.
Аукцион Лувра принес 2,3 миллиона евро
Аукцион Лувра принес 2,3 миллиона евро
За возможность присутствовать при ежегодном осмотре "Моны Лизы" неизвестный заплатил 80 тысяч евро.
Искусство
17.12.2020
17 декабря 2020 г.
Лувр продает свидание с Джокондой
Лувр продает свидание с Джокондой
Парижский Лувр проводит уникальный аукцион, чтобы частично компенсировать убытки, нанесенные пандемией коронавируса.
Культура
14.12.2020
14 декабря 2020 г.
В какие музеи уже можно сходить?
В какие музеи уже можно сходить?
15 июля откроется Русский музей в Петербурге, а в Третьяковку в Москве можно уже сейчас!
Искусство
07.07.2020
7 июля 2020 г.
Лувр и другие: как теперь будут работать музеи
Лувр и другие: как теперь будут работать музеи
После локдауна постепенно открываются музеи Европы. Легко ли туда попасть?
Искусство
07.07.2020
7 июля 2020 г.
7 фото
Да Винчи в Лувре: как искали картины для выставки года
Да Винчи в Лувре: как искали картины для выставки года
В Лувре открылась крупнейшая в истории выставка работ Леонардо да Винчи. Что на ней покажут, а что - нет?
Культура
25.10.2019
25 октября 2019 г.
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