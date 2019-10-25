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Лувр
Фото: picture-alliance/dpa/S. Mamontov

Лувр

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Один из крупнейших музеев мира. Лувр расположен в центре Парижа.

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Новости

14 октября 2023 г.

Лувр в Париже временно закрыли из-за сообщений о бомбе

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Контекст

Киевская икона в Лувре

Лувр показывает редкие иконы из Украины

Лувр показывает редкие иконы из Украины

В Париже открывается выставка "У истоков священного образа". Лувр выставляет редкие иконы, спасенные от войны в Украине.
Культура13 июня 2023 г.
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Аукцион Лувра принес 2,3 миллиона евро

Аукцион Лувра принес 2,3 миллиона евро

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Лувр продает свидание с Джокондой

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После локдауна постепенно открываются музеи Европы. Легко ли туда попасть?
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"Мону Лизу" на выставке года в Лувре покажут с помощью технологии виртуальной реальности

Да Винчи в Лувре: как искали картины для выставки года

Да Винчи в Лувре: как искали картины для выставки года

В Лувре открылась крупнейшая в истории выставка работ Леонардо да Винчи. Что на ней покажут, а что - нет?
Культура25 октября 2019 г.
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