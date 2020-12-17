"Мона Лиза" без стекла: аукцион Лувра принес 2,3 миллиона евро

Один из знаменитейших музеев мира, парижский Лувр , выручил 2,365 миллиона евро в рамках уникального аукциона, с помощью которого музей надеялся отчасти компенсировать нанесенные пандемией убытки.

Об этом музей сообщил в среду, 16 декабря. Наибольшую сумму принесла продажа за 1,4 миллиона евро картины французского абстракциониста Пьера Сулажа.

За 80 тысяч евро неизвестный купил возможность присутствовать при ежегодном осмотре знаменитого творения Леонардо да Винчи - "Моны Лизы", когда картину вынимают из стеклянной рамы. Ранее посторонние к этому процессу не допускались.

Аукцион проходил под девизом "Bid for the Louvre" ("Делай ставку на Лувр") совместно с акционными домами "Друо" и "Кристис". Вся выручка будет направлена на благотворительные и педагогические проекты музея.

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