"Мона Лиза" без стекла: аукцион Лувра принес 2,3 миллиона евро

Один из знаменитейших музеев мира, парижский Лувр , выручил 2,365 миллиона евро в рамках уникального аукциона, с помощью которого музей надеялся отчасти компенсировать нанесенные пандемией убытки.
Об этом музей сообщил в среду, 16 декабря. Наибольшую сумму принесла продажа за 1,4 миллиона евро картины французского абстракциониста Пьера Сулажа.
За 80 тысяч евро неизвестный купил возможность присутствовать при ежегодном осмотре знаменитого творения Леонардо да Винчи - "Моны Лизы", когда картину вынимают из стеклянной рамы. Ранее посторонние к этому процессу не допускались.
Аукцион проходил под девизом "Bid for the Louvre" ("Делай ставку на Лувр") совместно с акционными домами "Друо" и "Кристис". Вся выручка будет направлена на благотворительные и педагогические проекты музея.
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В масках и по записи
В понедельник, 6 июля, после четырехмесячного перерыва Лувр снова открылся для посетителей. По правилам музея, нужно на сайте заранее забронировать время прихода, носить маску и соблюдать дистанцию в один метр. Некоторые помещения в Лувре пока закрыты, а возле самых популярных шедевров - разделители для очередей.
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Лувр и другие: как теперь будут работать музеи
Без больших групповых экскурсий
С 3 июля в Москве заработала Третьяковская галерея. Посетителям на входе измеряют температуру, ходить по залам можно только в масках. Групповые экскурсии - до пяти человек. Чтобы не создавать очереди, заходить предлагают по "сеансам". 15 июля в Петербурге откроется Русский музей, а билеты можно купить уже сейчас - на сайте.
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Лувр и другие: как теперь будут работать музеи
С измерением температуры
Уже 1 июня открылись Музеи Ватикана. Сюда пускают каждые 15 минут по предварительной онлайн-записи, которую временно сделали бесплатной. Посетителям измеряют температуру тела: 37,5 - допустимая граница для входа.
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Лувр и другие: как теперь будут работать музеи
Фальстарт в Вене
В марте 2020 года в Вене открылось второе здание музея Альбертина. Помещение, где можно увидеть более 60 тысяч работ современных художников, из-за пандемии пришлось закрыть через день после открытия. С июня музей снова принимает посетителей.
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Лувр и другие: как теперь будут работать музеи
В перчатках по Петергофу
4 июня открылся для посещений парковый ансамбль в Петергофе. В парках просят носить маски и перчатки. Гулять можно столько, сколько хочется.
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Лувр и другие: как теперь будут работать музеи
Боттичелли на расстоянии
Галерея Уффици во Флоренции принимает посетителей с 3 июня. Теперь посмотреть на работы Боттичелли получится после измерения температуры тела. Групповые экскурсии - до 10 человек. Всех просят соблюдать дистанцию в 1,8 метра и носить маски. Внутри могут находиться не более 450 человек одновременно.
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Лувр и другие: как теперь будут работать музеи
Открыт с начала мая
Музей "Штедель" во Франкфурте-на-Майне открылся еще в начале мая. Забронировать время посещения можно как онлайн, так и в обычных кассах. Обязательно соблюдение дистанции и ношение масок. Кстати, те, кто забыл их дома, может купить респиратор на входе.
Автор: Ксения Сафронова