 Лувр продает свидание с Джокондой | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.12.2020

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Культура и стиль жизни

Лувр продает свидание с Джокондой

Парижский Лувр проводит уникальный аукцион, чтобы частично компенсировать убытки, нанесенные пандемией коронавируса. Приобрести на нем можно не только произведения искусства.

Мона Лиза

Вместе с аукционным домом Christie´s один из самых знаменитых музеев мира - французский Лувр - проводит необычный аукцион. Он называется "Bid for the Louvre", что можно перевести как "Торгуйтесь ради Лувра" или "Ставка на Лувр". На нем представлены 24 лота. Частично это традиционные лоты: картины современных художников, в частности, - французского абстракциониста Пьера Сулажа (пока высшая ставка за его полотно на аукционе - 1.300.000 евро), крупноформатная фотография известного немецкого фотографа Кандиды Хёфер (Candida Höfer), на которой изображен, как легко можно догадаться, один из залов Лувра, драгоценности от Cartier, несессер от Louis Vuitton с образцами парфюма известного французского дома моды...

Впрочем, тех, кто выиграет аукцион, и здесь ожидают не просто произведения искусства или украшения. Скажем, к золотому браслету от Cartier, украшенному 431 бриллиантом, большим изумрудом и ониксом, "прилагается" экскурсия в ювелирные мастерские Cartier, куда вход посторонним строжайше запрещен. Но для того, кто заплатит "ради Лувра" минимум 35 тысяч евро, и пяти сопровождающих будет сделано исключение.

Знаменитая стеклянная пирамида - вход в Лувр

Знаменитая стеклянная пирамида - вход в Лувр. Сейчас здесь пусто: из-за пандемии всё закрыто

Эти деньги, как и вообще все то, что Лувр заработает на аукционе, пойдут на создание специальной программы семинаров, мастерских, различных курсов и так далее, которые будут развернуты для всех желающих на образовательной площадке Studio. Она будет оборудована в огромном фойе закрытого сейчас Лувра, как раз под стеклянной пирамидой, ставшей символом музея.

Мона Лиза для избранных

Но, наверное, самое интересное, что продается на аукционе, который заканчивается во вторник, 15 декабря, - это специальные акции, услуги, события, участниками которых станут люди, выигравшие лоты. Среди них - свидание с легендарной Джокондой.

"Портрет госпожи Лизы дель Джокондо" Леонардо да Винчи, известный как "Джоконда" или "Мона Лиза", - один из самых знаменитых шедевров живописи в мире. Картина написана на очень тонкой доске из древесины тополя, и из-за этого полотно покрыто множеством кракелюр - микроскопических трещин. Поэтому, кстати, "Джоконда" запрещена к транспортировке. Раз в год, в ноябре, картину вынимают из специальной стеклянной витрины, в которой она находится, и проводят ее тщательный осмотр. Эксперты смотрят, в частности, не стало ли больше трещин, и при необходимости реставрируют "Джоконду".

Легендарная улыбка Джоконды. Хорошо видны микроскопические трещины

Легендарная улыбка Джоконды. Хорошо видны микроскопические трещины на картине

Вот на этом процессе проверки и будет присутствовать тот, кто выиграет аукцион (максимум два человека). Возможность уникальная: так близко, как они, знаменитое полотно видели только считанные эксперты, главы некоторых государств, которым предоставлялась эта честь, - ну, и, конечно, сам Леонардо да Винчи.

Можно понять, почему за возможность взглянуть в глаза Джоконде "бьются" на аукционе почти два десятка желающих, и цена свидания с ней за день до окончания аукциона достигла 35 тысяч евро, - хотя аукционеры рассчитывали максимум на 30 тысяч.

Ночная экскурсия, концерт королей и пятизвездочные сладости

Дешевле обойдется, например, прогулка по крышам Лувра со звездой стрит-арта JR. Это псевдоним художника и фотографа, который своего имени не называет, автора крупных черно-белых изображений в публичных местах. Что он сделает на этот раз на крыше Лувра, - разумеется, пока неизвестно. Но стать свидетелем, а, может быть, и участником этого можно будет за 6 с половиной тысяч евро (или дороже, так как аукцион еще продолжается).

Менее экзотическими выглядят на этом фоне такие лоты, как, например, двухчасовая ночная экскурсия по открытому в это время только для вас Лувру (от 10 тысяч евро). Двадцать избранных станут минимум за 9 тысяч евро зрителями и слушателями концерта классической музыки, который пройдет в Зале кариатид Лувра. Он был когда-то залом приемов французских королей. Оркестр расположится на балконе, на котором музыканты играли во времена Людовиков. Свое название зал получил из-за кариатид, которые как раз и поддерживают этот балкон. Сегодня здесь выставлена античная скульптура.

Зал кариатид. На заднем плане - балкон для оркестра

Зал кариатид. На заднем плане - балкон для оркестра

Еще одна индивидуальная экскурсия по Лувру завершится в пятизвездочном отеле Ritz в самом сердце Парижа, где обладателей лота примет - и, естественно, будет угощать - шеф-кондитер отеля Франсуа Перрет, признанный лучшим кондитером мира в 2019 году. Желающих много, и стоимость этого лота превысила ориентировочные 10 тысяч евро. За день до окончания аукциона она достигла уже 13 тысяч евро.

Лот этот, кстати говоря, семейный: он рассчитан на двух взрослых и двух детей. Как и апартаменты в отеле, из окна которых видна знаменитая Вандомская площадь и в центре ее - колонна со статуей Наполеона наверху.

В общем, кто хочет (и, конечно, может), - спешите делать свои ставки: остался всего один день.

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    Автор: Ефим Шуман


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