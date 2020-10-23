Лувр продает свидание с Джокондой

Парижский Лувр проводит уникальный аукцион, чтобы частично компенсировать убытки, нанесенные пандемией коронавируса. Приобрести на нем можно не только произведения искусства.
Вместе с аукционным домом Christie´s один из самых знаменитых музеев мира - французский Лувр - проводит необычный аукцион. Он называется "Bid for the Louvre", что можно перевести как "Торгуйтесь ради Лувра" или "Ставка на Лувр". На нем представлены 24 лота. Частично это традиционные лоты: картины современных художников, в частности, - французского абстракциониста Пьера Сулажа (пока высшая ставка за его полотно на аукционе - 1.300.000 евро), крупноформатная фотография известного немецкого фотографа Кандиды Хёфер (Candida Höfer), на которой изображен, как легко можно догадаться, один из залов Лувра, драгоценности от Cartier, несессер от Louis Vuitton с образцами парфюма известного французского дома моды...
Впрочем, тех, кто выиграет аукцион, и здесь ожидают не просто произведения искусства или украшения. Скажем, к золотому браслету от Cartier, украшенному 431 бриллиантом, большим изумрудом и ониксом, "прилагается" экскурсия в ювелирные мастерские Cartier, куда вход посторонним строжайше запрещен. Но для того, кто заплатит "ради Лувра" минимум 35 тысяч евро, и пяти сопровождающих будет сделано исключение.
Эти деньги, как и вообще все то, что Лувр заработает на аукционе, пойдут на создание специальной программы семинаров, мастерских, различных курсов и так далее, которые будут развернуты для всех желающих на образовательной площадке Studio. Она будет оборудована в огромном фойе закрытого сейчас Лувра, как раз под стеклянной пирамидой, ставшей символом музея.
Но, наверное, самое интересное, что продается на аукционе, который заканчивается во вторник, 15 декабря, - это специальные акции, услуги, события, участниками которых станут люди, выигравшие лоты. Среди них - свидание с легендарной Джокондой.
"Портрет госпожи Лизы дель Джокондо" Леонардо да Винчи, известный как "Джоконда" или "Мона Лиза", - один из самых знаменитых шедевров живописи в мире. Картина написана на очень тонкой доске из древесины тополя, и из-за этого полотно покрыто множеством кракелюр - микроскопических трещин. Поэтому, кстати, "Джоконда" запрещена к транспортировке. Раз в год, в ноябре, картину вынимают из специальной стеклянной витрины, в которой она находится, и проводят ее тщательный осмотр. Эксперты смотрят, в частности, не стало ли больше трещин, и при необходимости реставрируют "Джоконду".
Вот на этом процессе проверки и будет присутствовать тот, кто выиграет аукцион (максимум два человека). Возможность уникальная: так близко, как они, знаменитое полотно видели только считанные эксперты, главы некоторых государств, которым предоставлялась эта честь, - ну, и, конечно, сам Леонардо да Винчи.
Можно понять, почему за возможность взглянуть в глаза Джоконде "бьются" на аукционе почти два десятка желающих, и цена свидания с ней за день до окончания аукциона достигла 35 тысяч евро, - хотя аукционеры рассчитывали максимум на 30 тысяч.
Дешевле обойдется, например, прогулка по крышам Лувра со звездой стрит-арта JR. Это псевдоним художника и фотографа, который своего имени не называет, автора крупных черно-белых изображений в публичных местах. Что он сделает на этот раз на крыше Лувра, - разумеется, пока неизвестно. Но стать свидетелем, а, может быть, и участником этого можно будет за 6 с половиной тысяч евро (или дороже, так как аукцион еще продолжается).
Менее экзотическими выглядят на этом фоне такие лоты, как, например, двухчасовая ночная экскурсия по открытому в это время только для вас Лувру (от 10 тысяч евро). Двадцать избранных станут минимум за 9 тысяч евро зрителями и слушателями концерта классической музыки, который пройдет в Зале кариатид Лувра. Он был когда-то залом приемов французских королей. Оркестр расположится на балконе, на котором музыканты играли во времена Людовиков. Свое название зал получил из-за кариатид, которые как раз и поддерживают этот балкон. Сегодня здесь выставлена античная скульптура.
Еще одна индивидуальная экскурсия по Лувру завершится в пятизвездочном отеле Ritz в самом сердце Парижа, где обладателей лота примет - и, естественно, будет угощать - шеф-кондитер отеля Франсуа Перрет, признанный лучшим кондитером мира в 2019 году. Желающих много, и стоимость этого лота превысила ориентировочные 10 тысяч евро. За день до окончания аукциона она достигла уже 13 тысяч евро.
Лот этот, кстати говоря, семейный: он рассчитан на двух взрослых и двух детей. Как и апартаменты в отеле, из окна которых видна знаменитая Вандомская площадь и в центре ее - колонна со статуей Наполеона наверху.
В общем, кто хочет (и, конечно, может), - спешите делать свои ставки: остался всего один день.
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