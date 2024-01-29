"Мона Лиза" и другие облитые супом шедевры
Группы активистов то и дело совершают атаки на известные произведения искусства, пытаясь таким образом привлечь внимание к вопросам защиты климата. В прошедшие выходные супом облили "Мону Лизу" Леонардо да Винчи.
Леонардо да Винчи, "Мона Лиза"
В Париже радикальные экоактивистки 28 января 2024 года облили супом "Джоконду" (она же - "Мона Лиза") - шедевр, находящийся в Лувре в особом зале. "Что важнее: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?", - прокричали женщины. Картина не пострадала.
Винсент ван Гог, "Персиковые деревья в цвету"
В июне 2022 года двое активистов группы Just Stop Oil приклеили ладони к раме картины нидерландского художника в галерее Курто в Лондоне. Суд приговорил парня к трехнедельному лишению свободы, девушка получила аналогичный условный срок.
Чарльз Рэй, "Лошадь с наездником"
В середине ноября 2022 года экоактивисты облили оранжевой краской выставленную в Париже скульптуру работы уроженца Чикаго Чарльза Рэя. Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак осудила атаку и указала, что "искусство и экология не противоречат друг другу".
Энди Уорхол, "Артмобиль"
В Италии в 2022 году пострадала работа другого художника из США. Активистки забросали восемью килограммами муки раскрашенный Энди Уорхолом автомобиль BMW M1, выставленный в культурном центре Fabbrica del Vapore в Милане. Попытку девушек приклеиться к колесам удалось пресечь.
Энди Уорхол, "Банки с супом "Кэмпбелл"
9 ноября 2022 года в поле зрения активистов группы Stop Fossil Fuel попало произведение Уорхола "Банки с супом "Кэмпбелл". Они разрисовали маркерами несколько полотен, выставленных в Национальной галерее Австралии в Канберре.
Густав Климт, "Смерть и жизнь"
Атаки не обошли стороной и музей Леопольда в Вене. Активисты группы "Последнее поколение" облили в 2022 году известную картину Густава Климта маслянистой жидкостью, а один из них приклеил ладонь к защитному стеклу.
Франсиско Гойя, "Маха одетая" и "Маха обнаженная"
В начале ноября 2022 года активисты приклеились к рамам картин испанского живописца в музее Прадо в Мадриде. Молодые люди оставили на стене надпись "+1,5°C", ссылаясь на Парижское соглашение по климату. Именно в этих рамках участники соглашения хотят удержать рост глобальной средней температуры. Ответственность за акцию взяла на себя группа Futuro Vegetal ("Будущее растений").
Ян Вермеер, "Девушка с жемчужной сережкой"
В конце октября 2022 года бельгийские активисты группы Just Stop Oil атаковали произведение нидерландского художника в Гааге. Один из активистов приклеил ладони к картине, находящейся за защитным стеклом, другой - к стене, а третий выплеснул на картину суп.
Клод Моне, картина из серии "Стога"
В октябре 2022 года двое активистов движения "Последнее поколение" облили картофельным пюре работу француза во дворце Барберини в Потсдаме. Полотно находилось за стеклом. Один из участников заявил, что люди "голодают, замерзают и умирают", а мир столкнулся с "климатической катастрофой".
Петер Пауль Рубенс, "Избиение младенцев"
В конце августа 2022 года двое активистов приклеились к работе Рубенса в Старой пинакотеке Мюнхена. Сотрудникам музея и полицейским пришлось воспользоваться растворителями, чтобы освободить молодых людей. Пострадала рама XVII века, а также настенное покрытие.
Винсент ван Гог, "Подсолнухи"
В середине октября 2022 года две представительницы группы Just Stop Oil облили томатным супом картину нидерландского постимпрессиониста в Национальной галерее в Лондоне, а затем приклеили ладони к стене выставочного зала. Демонстранток задержали, а позднее предъявили им обвинения.
Джон Констебл, "Телега для сена"
В 2022 году активисты группы Just Stop Oil приклеили плакат на картину английского художника в Национальной галере в Лондоне, тем самым заменив идиллический речной пейзаж на асфальтированную дорогу, мертвые деревья, заводские трубы и самолеты.
Леонардо да Винчи, "Тайная вечеря"
Картина в Королевской академии художеств в Лондоне является лишь репликой известной фрески итальянского художника. Однако это не остановило активистов, приклеившихся к раме июльским днем 2022 года. В разговоре с DW один из участников объяснил выбор работы тем, что она тематически связана с изменением климата.
Скульптурная группа со жрецом Лаокооном
Активисты итальянского отделения группы "Последнее поколение" приклеились в 2022 году к произведению в одном из музеев Ватикана. Лаокоон в ходе Троянской войны убеждал защитников Трои не вводить выставленного греками перед воротами деревянного коня в город, но жители не вняли призывам прорицателя. В наши дни без внимания остаются призывы исследователей климата, пояснили активисты.