Умер основатель поп-группы Boney M. Франк Фариан

Немецкий музыкальный продюсер, основатель поп-группы Boney M. Фрaнк Фариан скогчался в возрасте 82 лет в своем доме в Майами, сообщило агентство AFP во вторник, 23 января, со ссылкой на семью продюсера. В 2022 году Фариан перенес операцию на сердце, ему заменили сердечный клапан.

Настоящее имя Франка Фариана - Франц Ройтер (Franz Reuther). Он родился в 1941 году в городе Кирн на юго-западе Германии. В 1961 году Фариан основал группу Frankie Farian und die Schatten и выступал с ней как вокалист в местных ресторанах и танцевальных клубах. Популярность пришла к нему в 1964 году, когда Frankie Farian und die Schatten выступила на международном рок-фестивале в Гамбурге. В 1968 году Фариан начал выступаить как солист в жанре шлягера - эстрадной музыки на немецком языке, но к середине 1970-х его карьера постепенно угасла.

Мировую известность Франк Фариан получил с группой Boney M. - одного из самых громких музыкальных проектов эпохи диско, которую Фариан основал в 1976 году. Он был соавтором хитов Daddy Cool, Rasputin, Rivers of Babylon и Ma Baker.

В общей сложности Boney M. продала более 150 млн пластинок. Кроме того Фрaнк Фариан продюсировал музыкальные группы Eruption, Milli Vanilli, Far Corporation, La Bouche, а также сотрудничал с певцом Стиви Уандером и другими поп-иконами.

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