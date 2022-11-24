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Золотые монеты в Кельтско-римском музее
Фото: Frank Mächler/dpa/picture alliance
ИскусствоГлобальные темы

Самые громкие ограбления в мире искусства

Павел Мыльников
20 мин. назад

Из музея в Баварии похищены золотые монеты на миллионы евро. Какие еще резонансные кражи сотрясали мир искусства?

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Неизвестные в ночь на 22 ноября 2022 года проникли в Кельтско-римский музей в общине Манхинг на юго-востоке Германии и похитили оттуда самый ценный экспонат - 483 золотые монеты. По данным агентства dpa, воры унесли еще 3 неназванных предмета из соседней витрины. Стоимость похищенного оценивается в миллионы евро.

По данным полиции, речь идет о самом крупном золотом кладе кельтского происхождения, найденном в XX веке. Монеты, датируемые примерно сотым годом до нашей эры, общим весом около 4 кг, были обнаружены в 1999 году на раскопках так называемого Манхингского оппида - кельтского города-крепости периода Римской империи.

Министр по науке и искусству Баварии Маркус Блуме (Markus Blume) назвал инцидент "катастрофой". Он считает, что речь идет об организованной преступности.

100 килограммов золота

Золотые монеты из коллекции немецких музеев и раньше попадали в поле зрения грабителей. Так, в марте 2017 года из берлинского музея Боде была похищена монета весом в 100 кг!

Золотая монета под названием
Золотая монета с изображением Елизаветы IIФото: picture-alliance/dpa/F.May

Выпущенная Королевским канадским монетным двором драгоценность под названием "Большой кленовый лист" несет на аверсе изображение Елизаветы II, в то время являвшейся британской королевой. На чеканку монеты диаметром 53 см и толщиной 3 см ушло золота почти на 4 млн евро. Преступники в конце концов были пойманы, саму монету не нашли.

Одна из крупнейших сокровищниц Европы

Сокровищница "Зеленый свод" в Дрездене относится к самым богатым коллекциям драгоценностей в Европе. В конце ноября 2019 года неизвестные похитили три набора украшений с бриллиантами, рубинами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, а затем перепилили железную решетку на окне и проникли в сокровищницу.

Стоимость утраченных вещей, датируемых началом XVIII века, оценивается в один миллиард евро. В январе 2022 года на скамье подсудимых оказались шестеро обвиняемых из берлинского преступного клана, однако о местонахождении драгоценностей до сих пор нет информации.

Париж без улыбки "Моны Лизы"

Зал Лувра после кражи
Зал Лувра после кражи "Моны Лизы"Фото: picture alliance/Mary Evans Picture Library

В 1911 году из Лувра было похищено одно из самых известных произведений живописи - "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо" Леонардо да Винчи, известный как "Джоконда" или "Мона Лиза". Совершивший кражу итальянец Винченцо Перуджа надел один из халатов, которые носили другие музейные работники, и сумел вынести относительно небольшое полотно под униформой. Картину вернули в парижский музей лишь в 1913 году, после того как арт-дилер, с которым связался Перуджа, предупредил полицию.

Рембрандт на вынос

Картина Рембрандта
"Портрет Якоба де Гейна III"Фото: picture-alliance/akg-images

"Портрет Якоба де Гейна III" кисти Рембрандта, хранящийся в Далиджской картинной галерее на юго-востоке Англии, благодаря неугомонным воришкам вошел в книгу рекордов Гиннесса. Работу одного из представителей золотого века голландской живописи похищали четыре раза - в 1966-м, 1973-м, 1981-м и 1986 годах!

К счастью, всякий раз полотно, с тех пор получившее прозвище "Рембрандт на вынос", удавалось вернуть. Как пишет газета The Times, картину находили в багажнике велосипеда, под скамьей на кладбище на юге Лондона и даже в камере хранения в Германии!

Лжеполицейских ищут более 30 лет

В марте 1990 года двое неизвестных, переодетых полицейскими, вынесли из музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне 13 произведений искусства, в том числе "Концерт" Яна Вермеера, работы Эдгара Дега, Эдуарда Мане, Рембрандта и Говерта Флинка. Стоимость похищенного оценена в сотни миллионов долларов США. За три десятка лет ни воры, ни унесенные ими вещи так и не обнаружены. А в бостонском музее на месте утраченных картин по-прежнему висят пустые рамы.

От кражи до находки - менее часа

Сотрудники музея ван Гога в Амстердаме держат картину
Винсент ван Гог, "Автопортрет у мольберта"Фото: picture-alliance/dpa/K. Van Weel

В 1991 году один из посетителей музея ван Гога в Амстердаме незамеченным заперся в туалете, а позднее с помощью охранника вынес из здания 20 полотен нидерландского постимпрессиониста, включая "Автопортрет у мольберта". Полицейские менее чем через час обнаружили украденные картины в автомобиле, которым воспользовался злоумышленник. Еще через несколько месяцев удалось арестовать и воров.

"Мы из полиции. Это просто учения"

В августе 2003 года "Мадонна с веретеном" Леонардо да Винчи была украдена из родового замка герцога Баклю в Шотландии. Двое воров проникли в помещение под видом туристов, обезвредили охрану и сбежали с картиной итальянского художника.

Картина Леонардо да Винчи
"Мадонна с веретеном" Леонардо да ВинчиФото: Getty Images/J. Mitchell

Как писала газета The Guardian, злоумышленники наткнулись на настоящих туристов, когда вытаскивали картину через окно! Однако не растерялись и успокоили новозеландцев, убедив их, что служат в полиции и проводят учения. Полотно, оцениваемое в 70 млн евро, обнаружили в Глазго в 2007 году. Теперь картиной можно любоваться в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге.

В музей - с оружием

В августе 2004 года музей Эдварда Мунка в Осло временно лишился двух работ норвежского живописца. Двое вооруженных злоумышленников на глазах у посетителей сняли со стен картины "Крик" и "Мадонна" и были таковы. Произведения удалось обнаружить в 2006 году. Однако "Крик" получил столь сильные повреждения, что реставраторы не смогли восстановить картину.

А в феврале 2008 года вооруженные преступники унесли из собрания фонда Эмиля Бюрле в Цюрихе четыре картины - "Мальчик в красном жилете" Поля Сезанна, "Ветви цветущего каштана" Винсента ван Гога, "Маковое поле близ Ветёя" Клода Моне и "Портрет графа Лепика с дочерьми" Эдгара Дега. Общая стоимость украденного составила 180 млн швейцарских франков или 183 млн евро.

Работы ван Гога и Моне были обнаружены в автомобиле через несколько дней, а поиски остальных затянулись. Произведение Сезанна нашли в Белграде весной 2012-го. В том же году стало известно и о возвращении в собрание фонда картины Дега. По сведениям издания Neue Zürcher Zeitung, в расследовании участвовали 30 человек из 6 стран.

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