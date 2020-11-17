Пять самых громких музейных ограблений в Германии

Дрезден, 1977 год

Самое дерзкое музейное ограбление в ГДР произошло 20 сентября 1977 года. Буквально средь бела дня, когда в Городском музее было полно посетителей, грабители открыли витрину, в которой были выставлены драгоценности из захоронений под дрезденской церковью Св. Софии, которую снесли в 1960-е. Стоимость этих "софийских сокровищ", как их называют, оценивается - в пересчете - в 2,5 млн евро. Это массивные золотые цепи, браслеты и кольца. Витрину открыли обыкновенным перочинным ножом.

Отдельные драгоценности периодически всплывают, и Дрезденский городской музей их выкупает, но полностью "софийские сокровища" так и не найдены, как и грабители. Факты, которые стали известны уже после воссоединения Германии, говорят о том, что ограбление было организовано людьми из "штази" (министерства госбезопасности ГДР) для того, чтобы продать за границу и заработать валюту.

Гота, 1979 год

В ночь на 14 декабря 1979 года грабители проникли в замок Фриденштайн в Готе и похитили пять живописных полотен общей стоимостью около 50 млн евро. Преступники снаружи, по стене, проникли в помещения третьего этажа. Среди похищенных шедевров были картины Брейгеля, Ван Дейка и Гольбейна. Все полотна потом вернулись в Готу - 40 лет спустя. Организатор ограбления замка - машинист локомотива - к тому времени уже умер.

Лукас Кранах-старший. Портрет принцессы Сибиллы фон Клеве, 1526. Похищен в Веймаре в 1992 году

Веймар, 1992 год

12 октября 1992 года было ограблено одно из самых ценных в мире собраний картин немецкого живописца Лукаса Кранаха-старшего (Lucas Cranach der Ältere). Их оценили тогда в 63 млн немецких марок.

Грабителям повезло. Хотя сигнализация на крыше Веймарского городского дворца сработала, охранник посчитал, что это произошло из-за голубей. Затем включилась и внутренняя сигнализация, но растерявшийся охранник бросился в восточное крыло, тогда как грабители проникли в западное. Продать похищенные полотна было невозможно. Поэтому полиция, установив подозреваемых, устроила им ловушку, в которую грабителей заманил агент, игравший роль покупателя. Картины вернулись во дворец через три недели после ограбления.

Берлин, 2017 год

В марте 2017 года из берлинского Музея Боде похитили золотую монету весом в 100 кг под названием "Большой кленовый лист" с изображением британской королевы Елизаветы II. Преступники проникли в здание музея через окно, вытащили монету из витрины и вывезли с помощью тележки и доски на колесиках. Стоимость монеты оценивается в 3,75 млн евро. Саму монету не нашли (возможно, ее расплавили или распилили и продали по частям), но поймали преступников. Один из них работал сторожем в Музее Боде.

Это была самая большая золотая монета в мире

Дрезден, 2019 год

25 ноября 2019 года из Дрезденского дворца-резиденции украли произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценивается в миллиард евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за которого была отключена сигнализация, перепилили железную решетку на окне и проникли в сокровищницу "Зеленого свода" (Grünes Gewölbe). Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.

За информацию, которая поможет поймать грабителей и найти похищенные сокровища, была установлена награда в полмиллиона евро. Удалось ли сейчас выйти на подозреваемых по наводке или благодаря собственным расследованиям полиции, пока не сообщается.

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