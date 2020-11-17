 Пять самых громких музейных ограблений в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.11.2020

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Культура и стиль жизни

Пять самых громких музейных ограблений в Германии

В Берлине задержаны подозреваемые в ограблении дрезденской сокровищницы "Зеленый свод". Это не единственная громкая кража из немецких музеев за последнее время.

Польский Орден белого орла. Похищен из сокровищницы Зеленого свода

Польский Орден Белого орла. Похищен из сокровищницы "Зеленого свода"

Дрезден, 1977 год

Самое дерзкое музейное ограбление в ГДР произошло 20 сентября 1977 года. Буквально средь бела дня, когда в Городском музее было полно посетителей, грабители открыли витрину, в которой были выставлены драгоценности из захоронений под дрезденской церковью Св. Софии, которую снесли в 1960-е. Стоимость этих "софийских сокровищ", как их называют, оценивается - в пересчете - в 2,5 млн евро. Это массивные золотые цепи, браслеты и кольца. Витрину открыли обыкновенным перочинным ножом.

Отдельные драгоценности периодически всплывают, и Дрезденский городской музей их выкупает, но полностью "софийские сокровища" так и не найдены, как и грабители. Факты, которые стали известны уже после воссоединения Германии, говорят о том, что ограбление было организовано людьми из "штази" (министерства госбезопасности ГДР) для того, чтобы продать за границу и заработать валюту.

Гота, 1979 год

В ночь на 14 декабря 1979 года грабители проникли в замок Фриденштайн в Готе и похитили пять живописных полотен общей стоимостью около 50 млн евро. Преступники снаружи, по стене, проникли в помещения третьего этажа. Среди похищенных шедевров были картины Брейгеля, Ван Дейка и Гольбейна. Все полотна потом вернулись в Готу - 40 лет спустя. Организатор ограбления замка - машинист локомотива - к тому времени уже умер.

Лукас Кранах-старший. Портрет принцессы Сибиллы фон Клеве, 1526. Похищен в Веймаре в 1992 году

Лукас Кранах-старший. Портрет принцессы Сибиллы фон Клеве, 1526. Похищен в Веймаре в 1992 году

Веймар, 1992 год

12 октября 1992 года было ограблено одно из самых ценных в мире собраний картин немецкого живописца Лукаса Кранаха-старшего (Lucas Cranach der Ältere). Их оценили тогда в 63 млн немецких марок.

Грабителям повезло. Хотя сигнализация на крыше Веймарского городского дворца сработала, охранник посчитал, что это произошло из-за голубей. Затем включилась и внутренняя сигнализация, но растерявшийся охранник бросился в восточное крыло, тогда как грабители проникли в западное. Продать похищенные полотна было  невозможно. Поэтому полиция, установив подозреваемых, устроила им ловушку, в которую грабителей заманил агент, игравший роль покупателя. Картины вернулись во дворец через три недели после ограбления.

Берлин, 2017 год

В марте 2017 года из берлинского Музея Боде похитили золотую монету весом в 100 кг под названием "Большой кленовый лист" с изображением британской королевы Елизаветы II. Преступники проникли в здание музея через окно, вытащили монету из витрины и вывезли с помощью тележки и доски на колесиках. Стоимость монеты оценивается в 3,75 млн евро. Саму монету не нашли (возможно, ее расплавили или распилили и продали по частям), но поймали преступников. Один из них работал сторожем в Музее Боде.

Это была самая большая золотая монета в мире. Ее так и не нашли

Это была самая большая золотая монета в мире

Дрезден, 2019 год

25 ноября 2019 года из Дрезденского дворца-резиденции украли произведения искусства и драгоценности, стоимость которых оценивается в миллиард евро. Преступники устроили пожар трансформатора, из-за которого была отключена сигнализация, перепилили железную решетку на окне и проникли в сокровищницу "Зеленого свода" (Grünes Gewölbe). Они разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.

За информацию, которая поможет поймать грабителей и найти похищенные сокровища, была установлена награда в полмиллиона евро. Удалось ли сейчас выйти на подозреваемых по наводке или благодаря собственным расследованиям полиции, пока не сообщается.

Смотрите также:

  • В музее Зеленый свод (фото из архива)

    Сокровища "Зеленого свода"

    25 ноября 2019 года в Дрездене неизвестные проникли в крупнейшее в Европе собрание старинных ювелирных изделий "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe). Предположительно из сокровищницы были украдены украшения на общую сумму около миллиарда евро.

  • Брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской

    Сокровища "Зеленого свода"

    Одно из украденных украшений - брошь в виде банта, принадлежавшая Амалии Августе Баварской, супруге короля Саксонии Иоганна. Изготовлена в 1872 году. Брошь инкрустирована более чем 600 бриллиантами.

  • Ожерелье из речного жемчуга датировано 1805 годом

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это ожерелье из речного жемчуга, датированное 1805 годом, также стало добычей грабителей. 177 жемчужин для него происходят из региона Фогтланд.

  • Эгретка в виде солнца. Датирована 1782-1807 годами.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Эта эгретка в виде солнца была украдена вместе с двумя другими украшениями для волос из королевской коллекции. Они датированы 1782-1807 годами.

  • Фрагмент Обелиска Августа (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Фрагмент "Обелиска Августа" (Obeliscus Augustalis), созданного в 1719-1721 годах. В центре обрамленного щита - изображение Августа Сильного, который и повелел обустроить кунсткамеру, известную сегодня как "Зеленый свод". Всего картуш с портретом саксонского курфюста насчитывает 240 гемм, камей, драгоценных и полудрагоценных камней.

  • Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире

    Сокровища "Зеленого свода"

    Уникальный зеленый бриллиант в 41 карат (8,2 грамма) - один из самых больших в мире. Предположительно его приобрел у одного голландского ювелира сын Августа Сильного. Придворный дрезденский ювелир обрамил его бриллиантами и сделал брошь. В 1945 году она вместе со многими другими сокровищами "Зеленого свода" была увезена трофейными бригадами в Советский Союз. В Дрезден вернулась в 1958 году.

  • Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году

    Сокровища "Зеленого свода"

    Мавр с изумрудным штуфом (то есть крупным сколом, куском горной породы или минералов) был создан предположительно в 1724 году. На этом снимке видно, как богато украшена фигура мавра изумрудами, сапфирами, рубинами, топазами и гранатами.

  • Это лишь небольшой фрагмент композиции Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба.

    Сокровища "Зеленого свода"

    Это лишь небольшой фрагмент композиции "Дворцовый прием в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба". Ни придворные ювелиры, ни сам Август Сильный в Индии никогда не были, так что всё это - плод фантазии. Понадобилось семь лет, чтобы изготовить этот шедевр - около двухсот фигурок людей и животных, украшенных тысячами бриллиантов, изумрудов и жемчужин.

  • А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции.

    Сокровища "Зеленого свода"

    А это сам Великий Могол Аурангзеб из дрезденской композиции. Падишах, известный также под именем Аламгир (в переводе с персидского "Покоритель Вселенной") был действительно сказочно богат.

  • С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Сокровища "Зеленого свода"

    С 1697 года курфюрст Саксонии стал также польским королем, причем для того, чтобы занять польский престол протестант Август принял католицизм. Специально для его коронации была изготовлена эта корона.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

В Германии задержаны подозреваемые в краже из сокровищницы "Зеленый свод"

В операции в Берлине участвовали более 1600 сотрудников полиции, проведены обыски по 18 адресам, включая 10 квартир, гаражи и автомобили.  

Ограбление музея в Дрездене: полиция назначила вознаграждение в полмиллиона евро

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