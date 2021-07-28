Поп-академия и поп-премия: зачем они Германии?

Пришло время учредить специальную премию для поп-музыки, считают в Германии. Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) объявила о том, что уже в следующем году в стране появится новая музыкальная награда. При этом она не будет вручаться проектам и исполнителям, имеющим коммерческий успех. Главная роль отведена художественной составляющей.
Моника Грюттерс
В интервью немецким СМИ Грюттерс подчеркнула, что мир поп-музыки в Германии очень богат и креативен.
Новая премия заменит старую Echo
Новая премия появится не на пустом месте. В 2018 году в Германии была отменена престижная премия Echo. Причиной стал громкий скандал из-за трека рэперов Феликса Блуме (Felix Blume), известного под псевдонимом Kollegah, и его напарника Фарида Банга (Farid Bang). В нем была строчка: "Я более стройный, чем заключенный Освенцима". При этом альбом "Молодой, брутальный и красивый - 3" ("Jung, brutal und gutaussehend 3") не только был допущен к Echo, но даже был признан самым успешным альбомом 2018 года.
В результате Федеральное объединение музыкальной индустрии приняло беспрецедентное решение, объявив, что самая престижная в Германии премия Echo, которая вручалась исполнителям поп-музыки с 1992-го по 2018 годы, больше вручаться не будет. Никогда и никому.
Кто будет вручать новую награду
В 2003 году в Германии появилась первая и до сих пор единственная Поп-академия - в федеральной земле Баден-Вюртемберг (Popakademie Baden-Württemberg), в Мангейме. Это единственный государственный вуз Германии, в котором готовят музыкальных продюсеров и исполнителей популярной музыки. Но решать, кому вручать новую премию, будет не он.
В Германии планируется создать некую новую академию, которая должна объединить продюсеров, музыкантов и исполнителей (что-то вроде Американской киноакадемии, вручающей "Оскары"). В новое объединение (видимо, на общественных началах) войдут известные и пользующиеся доверием профессионалы музыкальной индустрии. Вместе им предстоит продумать, по каким критериям будет вручаться премия. Главная цель всего задуманного - не награждать и без того успешные проекты, а в целом поддержать развитие поп-музыки в Германии.
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10. Boney M. - Nightflight to Venus
Альбом Boney M. с композициями "Rasputin" и "Rivers of Babylon" стал самым успешным проектом западногерманского продюсера Фрэнка Фариана. К моменту выпуска диска в 1978 году Boney M. имела устоявшийся состав из четырех членов группы с Карибских островов. Пели только двое: Лиз Митчелл и Марсия Барретт. Мужскую партию исполнил сам Фариан. Boney M. одной из первых групп мирового уровня посетила СССР.
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9. Milky Chance - Sadnecessary
Еще будучи школьниками, вокалист и музыкант Клеменс Ребайн (Clemens Rehbein) и диджей Филипп Дауш (Philipp Dausch) из Касселя в 2012 году выложили свои песни в YouTube. Трек "Stolen Dance" привлек к себе наибольшее внимание. Год спустя они опубликовали дебютный альбом Sadnecessarу, который и сделал всемирно знаменитым этот немецкий поп-фолк-рок-дуэт.
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8. Lou Bega - A Little Bit of Mambo
Поп-музыкальный 1999 год прошел в ритме мамбо: повинен в этом Лу Бега. Музыкант угандийско-итальянского происхождения из Мюнхена добавил к инструментальной композиции кубинца Переса Прадо, сочиненной в 1949 году, свой собственный текст и выпустил "Mambo No. 5" в качестве сингла. На волне успеха римейка дебютный альбом "A Little Bit of Mambo" взлетел на вершину мировых хит-парадов в дюжине стран.
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7. Snap! - World Power
Группа Snap! была основана в 1989 году во Франкфурте-на-Майне продюсерами техно-музыки Михаэлем Мюнцингом (Michael Münzing) и Лукой Анцилотти (Luca Anzilotti). Вокал на первом альбоме "World Power" принадлежит американскому рэперу Turbo B. и американской певице Пенни Форд. Композиция "The Power", гибрид хип-хопа и хауса, стала одним из крупнейших хитов 1990 года.
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6. Donna Summer - I Remember Yesterday
"Королева диско" приехала в Германию из США в 1968 год. В Мюнхене же началось ее сотрудничество с продюсером и пионером электронной музыки Джорджо Мородером. Мородер сочинял для певицы аккомпанемент на синтезаторах, что в ту пору было новшеством. Альбомы и синглы Донны Саммер изменили звучание популярной танцевальной музыки и много раз покоряли вершины международных хит-парадов.
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Поп-экспорт из Германии
5. Crazy Frog - Crazy Hits
Анимационный персонаж Crazy Frog был создан в Швеции, но глобальную популярность приобрел благодаря продюсерам из Германии. В 2005 году данс-проект Bass Bumpers выпустил ремикс инструментальной композиции "Axel F.", которая была темой фильма 1984 года "Полицейский из Беверли-Хиллз", с безумным лягушонком в видеоклипе. В Великобритании этот ремикс потеснил в чартах с первого места даже Coldplay.
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Поп-экспорт из Германии
4. Rammstein - Liebe ist für alle da
Шестой альбом "Любовь для всех" (2009) стал самым успешным и скандальным в карьере мастеров эпатажа из Берлина. Видеоклип на песню "Pussy" и трек "Ich tu Dir weh" спровоцировали временные ограничения на распространение диска. Тем не менее, только в Германии было продано свыше 400 тысяч копий альбома. Кроме того, альбом лидировал в чартах в Германии и Финляндии, а в США поднялся на 13 строчку.
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Поп-экспорт из Германии
3. Scorpions - Savage Amusement
После долгого перерыва хард-рокеры из Ганновера выпустили в 1988 году свой десятый студийный альбом, которому суждено было стать самым успешным в их карьере. 5 миллионов проданных копий, места в первой десятке рейтингов в Швеции и США, 18-я строчка в Великобритании. Диск стал результатом экспериментов с новыми в то время музыкальными стилями и содержал электронный саунд наряду с гитарными рифами.
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Поп-экспорт из Германии
2. Kraftwerk - Autobahn
Старейшая автострада Германии A 555 между Кельном и Бонном вдохновила пионеров электронной музыки на название для своего четвертого альбома. Впервые музыканты из Дюссельдорфа добавили к своим композициям вокал - на немецком языке. Альбом (1974) стал переломным моментом не только для группы, которая завершила эксперименты с краут-роком, но и для музыки в целом, показав возможности синтезаторов.
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Поп-экспорт из Германии
1. Enigma - MCMXC a.D.
Самый успешный немецкий альбом выпустил продюсер и композитор румынского происхождения Мишель Крету - создатель синти-поп-проекта Enigma. В его дебютном альбоме звучат григорианские хоралы, чарующий женский голос, гипнотическая ритмичная музыка. Альбом взлетел на вершины чартов - с 1990 года продано более 30 миллионов копий. Всего в топ-десятку пробивались четыре альбома Enigma.
Автор: Микко Штюбнер-Ланкуттис, Элла Володина