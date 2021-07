Поп-академия и поп-премия: зачем они Германии?

Поп-экспорт из Германии

8. Lou Bega - A Little Bit of Mambo

Поп-музыкальный 1999 год прошел в ритме мамбо: повинен в этом Лу Бега. Музыкант угандийско-итальянского происхождения из Мюнхена добавил к инструментальной композиции кубинца Переса Прадо, сочиненной в 1949 году, свой собственный текст и выпустил "Mambo No. 5" в качестве сингла. На волне успеха римейка дебютный альбом "A Little Bit of Mambo" взлетел на вершину мировых хит-парадов в дюжине стран.