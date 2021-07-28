Поп-академия и поп-премия: зачем они Германии?

Пришло время учредить специальную премию для поп-музыки, считают в Германии. Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) объявила о том, что уже в следующем году в стране появится новая музыкальная награда. При этом она не будет вручаться проектам и исполнителям, имеющим коммерческий успех. Главная роль отведена художественной составляющей.

Моника Грюттерс

В интервью немецким СМИ Грюттерс подчеркнула, что мир поп-музыки в Германии очень богат и креативен.

Новая премия заменит старую Echo

Новая премия появится не на пустом месте. В 2018 году в Германии была отменена престижная премия Echo. Причиной стал громкий скандал из-за трека рэперов Феликса Блуме (Felix Blume), известного под псевдонимом Kollegah, и его напарника Фарида Банга (Farid Bang). В нем была строчка: "Я более стройный, чем заключенный Освенцима". При этом альбом "Молодой, брутальный и красивый - 3" ("Jung, brutal und gutaussehend 3") не только был допущен к Echo, но даже был признан самым успешным альбомом 2018 года.

В результате Федеральное объединение музыкальной индустрии приняло беспрецедентное решение, объявив, что самая престижная в Германии премия Echo, которая вручалась исполнителям поп-музыки с 1992-го по 2018 годы, больше вручаться не будет. Никогда и никому.

Кто будет вручать новую награду

В 2003 году в Германии появилась первая и до сих пор единственная Поп-академия - в федеральной земле Баден-Вюртемберг (Popakademie Baden-Württemberg), в Мангейме. Это единственный государственный вуз Германии, в котором готовят музыкальных продюсеров и исполнителей популярной музыки. Но решать, кому вручать новую премию, будет не он.

В Германии планируется создать некую новую академию, которая должна объединить продюсеров, музыкантов и исполнителей (что-то вроде Американской киноакадемии, вручающей "Оскары"). В новое объединение (видимо, на общественных началах) войдут известные и пользующиеся доверием профессионалы музыкальной индустрии. Вместе им предстоит продумать, по каким критериям будет вручаться премия. Главная цель всего задуманного - не награждать и без того успешные проекты, а в целом поддержать развитие поп-музыки в Германии.

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