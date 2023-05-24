Букеровскую премию получил болгарский писатель

Лауреатом Международной Букеровской премии 2023 года стал болгарский прозаик и поэт Георги Господинов за роман "Времеубежище", сообщается на сайте премии в среду, 24 мая.

Роман "Времеубежище" на болгарском языке вышел в 2020 году, а в 2022 году его перевели на английский. Произведение рассказывает о лечебном центре "Возвращение прошлого" - клинике, которая занимается лечением пациентов с болезнью Альцгеймера. "Каждый этаж воспроизводит десятилетие в мельчайших деталях, перенося пациентов назад во времени в знакомый, более безопасный и счастливый момент", - говорится в синопсисе романа.

"Блестящий роман, полный иронии и меланхолии. Это глубокое произведение, посвященное очень современному вопросу: что происходит с нами, когда наши воспоминания исчезают. Георги Господинову удивительно удается иметь дело как с индивидуальными, так и с коллективными судьбами, и именно этот сложный баланс между интимным и универсальным убедил и тронул нас", - заявила глава жюри премии Лейла Слимани.

На написание романа Господинова вдохновил рост популизма в мире

По словам Господинова, он решил написать книгу на волне роста популизма в мире и "разыгрывания карты "великого прошлого" в США и Европе". "Я пришел из системы, которая продавала "светлое будущее" при коммунизме. Теперь акценты сместились, и популисты продают "светлое прошлое". Я на своей шкуре знаю, что оба обещания ничем не обеспечены", - рассказал писатель. Господинов родился в 1968 году в Болгарии. "Времеубежище" - его третий роман.

Букеровская премия - одна из самых престижных наград в мире литературы. Ее вручают с 1969 года. Долгое время лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. В 2004 году в дополнение к награде была учреждена Международная Букеровская премия, победителем которой может стать любой роман, опубликованный на английском языке. Вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов стерлингов делится поровну между автором и переводчиком.

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