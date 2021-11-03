 Букеровская премия за 2021 год присуждена Дэймону Галгуту из ЮАР | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2021

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Европа

Букеровская премия за 2021 год присуждена Дэймону Галгуту из ЮАР

Южноафриканский писатель Дэймон Галгут удостоен престижной награды за роман "Обещание". Критики отметили прекрасный стиль и хорошо рассказанную историю, а также юмор автора.

Южноафриканский писатель и драматург Дэймон Галгут

Дэймон Галгут

Лауреатом Букеровской премии за 2021 год стал южноафриканский писатель и драматург Дэймон Галгут. Награда в размере 50 тысяч фунтов стерлингов присуждена за роман "Обещание" ("The Promise"). Решение жюри было объявлено в среду, 3 ноября, в Лондоне.

Роман Обещание южноафриканского писателя Дэймона Галгута

Роман "Обещание" Дэймона Галгута

Роман охватывает период в истории ЮАР от поздней эпохи апартеида до выборов Джейкоба Зумы президентом страны в 2009 году. Он повествует о белой семье, живущей на ферме неподалеку от столицы страны Претории. Члены семьи собираются на похороны и осознают, что не выполнили обещание, которое давно дали их чернокожей служанке. Критики отмечают не только прекрасный стиль и хорошо рассказанную историю, но  и юмор автора.

Галгут уже третий раз был номинирован на премию. Его роман "Хороший доктор" попал в шорт-лист в 2003 году, а "В странной комнате" в 2010-м.

Букеровская премия является одной из самых престижных литературных наград в мире. Ее вручают с 1969 года. Претендовать на эту награду может писатель из любой страны при условии, что его произведение написано на английском языке и издано в Великобритании в год присуждения премии. До 2014 года премию присуждали только авторам с гражданством Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества.

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    Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер


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